Le Furie Rosse faticano tremendamente nonostante uno straordinario Ceballos che colpisce due legni. Nel finale il gol che tiene vive le speranze di qualificazione.

di Franco Borghese - 19/06/2019 20:41 | aggiornato 19/06/2019 20:46

Pochi sprazzi, poche emozioni, tanto caldo. Prima della fiammata finale. Nella seconda giornata del girone A degli Europei U21, la Spagna vince 2-1 contro il Belgio eliminandolo dalla competizione. In gol Olmo per gli spagnoli (al 7'), Bornauw (al 24') per i belgi, prima della rete di Fornals all'89'. Particolarmente sfortunato il talento del Real Madrid Dani Ceballos, per distacco il più ispirato dei suoi, che ha colpito due legni.

Dopo la sconfitta con l'Italia nell'esordio degli Europei U21, il commissario tecnico della Spagna De La Fuente cambia ben cinque giocatori per provare a dare la scossa. La prima occasione è del Belgio che si porta in vantaggio al 6' con Lukebakio, il cui gol viene però annullato per fuorigioco.

La Spagna reagisce e trova il gol con Olmo al 7': Soler raggiunge il fondo e serve l'attaccante della Dinamo Zagabria a rimorchio, bravo, al volo, a battere il portiere avversario. Chi si aspetta una gara in discesa per la Spagna viene però deluso perché le Furie Rosse non riescono mai ad alzare il ritmo di gioco e, pur avendo il pallino del gioco, creano poche occasioni da gol.

Europei U21, Spagna-Belgio 2-1: la gara

Il predominio territoriale della Spagna è pressoché assoluto, ma il Belgio dietro regge bene e soffre poco. Al 24', a sorpresa, arriva il pareggio belga: su azione d'angolo è gravissima la dormita della retroguardia spagnola che permette prima a Cools e poi a Bornauw di colpire di testa da dentro l'area piccola. Sivera non riesce a evitare che la palla superi la linea di porta. La Spagna vive solo delle fiammate di Ceballos che si accende intorno al 30' quando, dopo aver seminato il panico nell'area di rigore avversaria, colpisce il palo da ottima posizione.

Nella ripresa il ritmo scende ancora: al 55' ci prova Ceballos su punizione, ma il pallone si stampa sulla traversa. E sul rimbalzo arriva Mayoral, il cui colpo di testa viene respinto sulla linea da Bornauw. Al 62' si rivede ancora Ceballos, che manda però fuori da posizione favorevole. Al 70' è Firpo a sfiorare il vantaggio per le Furie Rosse: sulla sua conclusione al volo è però reattivo il portiere belga De Wolf. Nei minuti finali il Belgio non riesce a sfruttare alcuni contropiede interessanti, con Leya troppo insicuro con il pallone fra i piedi. Nel finale è eccezionale Ceballos a recuperare palla e a servire Fornals, bravo, dal limite, a sorprendere il portiere avversario. La Spagna ottiene così un successo fondamentale che la tiene in corsa per le semifinali degli Europei U21. Non un traguardo scontato visto il livello del girone e la fatica fatta per conquistare i tre punti.