La rivale dei giallorossi, o dei granata nel caso il Milan sia out, nel secondo turno preliminare uscirà dalla sfida fra gli ungheresi del Debreceni e gli albanesi del Kukësi.

19/06/2019 17:13 | aggiornato 19/06/2019 17:16

La Roma si presentava al sorteggio per il secondo turno preliminare dell'Europa League 2019-20 da testa di serie e quindi c'era già un buon fondamento di certezza che l'avversario che l'urna le avrebbe messo davanti non sarebbe stato esattamente di quelli in condizione di far tremare le gambe a una squadra che poco più di un anno fa disputava le semifinali di Champions League.

E la conferma dell'urna è arrivata puntuale da Nyon. Inseriti nel gruppo 5, i giallorossi sono stati infatti abbinati alla vincente del primo turno fra gli ungheresi del Debreceni e gli albanesi del Kukësi. La doppia sfida da cui uscirà la squadra che dovrà affrontare gli italiani avrà luogo l'11 luglio prossimo con ritorno previsto per il 18.

I giallorossi, comunque, dovranno attendere il verdetto Uefa che coinvolge il Milan. Il club rossonero, infatti, potrebbe patteggiare, o subire, l'esclusione dalle coppe europee per aver infranto le regole del Fair Play Finanziario e in questo caso la squadra di Fonseca passerebbe direttamente alla fase a gironi dell'Europa League, aprendo al Torino le porte per andare a disputare il secondo turno di qualificazione al torneo al suo posto e contro la stessa avversaria.

Oggi ha avuto luogo il sorteggio del secondo turno preliminare di Europa League

Europa League: i rivali della Roma (o del Torino)

Naturalmente tanto la Roma quanto il Torino sperano in un iter più breve possibile del procedimento Uefa, in quanto l'andata del secondo turno preliminare è prevista per il 25 luglio, mentre il ritorno sarà in programma una settimana dopo, il 1° agosto. Chiaro che i granata siano in preallarme, ma per entrambe è importante conoscere al più presto la rispettiva sorte.

Paulo Fonseca aspetta la rivale della Roma dalla sfida fra ungheresi e albanesi

Debreceni: 7 campionati vinti

Il Debreceni, che attualmente ha una rosa valutata complessivamente intorno ai 7 milioni di euro, è uno dei principali club d'Ungheria. Ha vinto 7 volte il campionato, 6 la Coppa e 5 la Supercoppa nazionale, ma è anche uno dei due club del paese magiaro a essere approdato almeno una volta alla fase a gironi della Champions League. Era la stagione 2009-10 e finì nel gruppo con Liverpool, Olympique Lione e Fiorentina, dove non riuscì a totalizzare nemmeno un punto. Nella stagione successiva prese parte alla fase finale dell'Europa League, ma si classificò ultimo nel girone con Sampdoria, PSV Eindhoven e Metalist Kharkiv. A proposito di squadre italiane, il Debreceni ha perso contro il Pisa la finale della Mitropa Cup 1985-86.

Il Debreceni ha partecipato alla fase a gironi della Champions League 2009-10

Un cuneese nel Kukësi

Il Kukësi è il club calcistico della città di Kukës, 50mila abitanti al confine col Kosovo. Fondato nel 1930, il club è salito alla ribalta del football albanese solo negli ultimi anni. A partire infatti dal 2016 ha vinto un campionato, due Coppe e una Supercoppa nazionale. Nell'ultima stagione, nella sua rosa, che ha una valutazione complessiva di circa 6 milioni di euro, c'era anche un calciatore italiano: il giovane portiere Maurice Gomis, nato a Cuneo nel 1997 e fratello del più celebre Alfred che milita nella Spal.