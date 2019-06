Uno scarto di pochissimi voti nel collegio Campania 1 gli ha precluso la carica politica, ma il presidente della Lazio può spuntarla dopo la verifica dei verbali.

di Antonio Gargano - 19/06/2019 11:15 | aggiornato 19/06/2019 13:29

Il peso che già ha mostrato di avere negli ambienti calcistici e federali potrebbe trasferirsi anche in politica. Claudio Lotito è ad un passo dall'essere eletto in Senato con un anno di ritardo rispetto alle elezioni del 4 marzo 2018, durante le quali si era candidato senza però riuscire a raggiungere il quorum per l'ingresso a Palazzo Madama.

Il presidente della Lazio, che più di un anno fa correva nel collegio Campania 1, non è riuscito a ottenere la carica politica per pochissimi voti. Ma fin dalle ore successive alla chiusura dei seggi, sono state segnalate delle irregolarità nei verbali. Errori che, stando anche a quanto riferito da Lotito, avrebbero condizionato fortemente i risultati delle elezioni, tanto da precludergli la carica di senatore. I dubbi sulla validità si estendono a tutta la regione Campania e non si limitano al solo collegio in cui era inserito il patron biancoceleste.

Negli ultimi 15 mesi la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha condotto un'indagine per chiarire la regolarità o meno dei verbali campani: il 79% del materiale è stato già esaminato e proprio dai collegi Campania 1 e Campania 2 sarebbero emerse irregolarità nell'attribuzione dei voti a Forza Italia, il partito di Lotito: se fosse stato corretto, il conteggio messo a verbale avrebbe dovuto far scattare il secondo seggio nel collegio plurinominale di Salerno, Benevento e Avellino, quello di competenza del presidente della Lazio. Con le indagini quasi concluse, pare sempre più probabile un ingresso in Senato con un anno di ritardo.

L'ingresso di Lotito in Senato sarebbe la terza carica politica per il calcio italiano dopo le ultime elezioni. Già eletto alla Camera dei Deputati Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, mentre Adriano Galliani è diventato senatore grazie alle liste plurinominali in Lombardia. Il numero uno biancoceleste attende di unirsi con i futuri ed eventuali colleghi a Palazzo Madama.

È stato Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a dirgli di fare ricorso. In una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, però, Lotito mette il freno a qualsiasi esito:

Non so ancora nulla su quello che sta succedendo nelle indagini della Giunta, mi auguro che il ricorso vada a buon fine ma nessuno può dire di avere notizie certe in merito. Non voglio espormi senza essere sicuro di quello che accadrà.

Eppure, un'idea su come muoversi è già presente nella testa del presidente della Lazio, che ha seguito il consiglio di amici e ha deciso di affiancare ai suoi progetti imprenditoriali anche la sfera politica:

Sono stato stimolato da amici a candidarmi e a fare ricorso dopo i dubbi sulla validità dei verbali. L'ho fatto per il bene comune come qualsiasi cosa che faccio, questo è risaputo. Il mio modello è il rispetto dei doveri come l'uomo giusto e saggio, mi ispiro alla Repubblica di Platone. Serve una politica economica salda e meno virtuale, c'è troppa comunicazione fine a se stessa.

In attesa dell'esito delle indagini, Lotito si è ulteriormente mosso sul campo imprenditoriale, con Alitalia al centro dei suoi interessi più recenti. A detta del patron biancoceleste, non c'è tempo per riposarsi:

Lavoro 21 ore al giorno, non soffro d'insonnia ma sono abituato ad avere una mole di lavoro enorme. Non ho ritmi comuni, per questo sembra strano, ma per me è normalissimo. Alitalia sarà un impegno pesante, ma è uno di quelli che piacciono a me: c'è da sudare e lavorare sodo per rimettere in piedi un'azienda. Ci sono riuscito con la Lazio, quando era ad un passo dal baratro: adesso è costruita sul cemento armato. Voglio ripetere lo stesso percorso. Dipende da me e rispondo di questo, le indagini sui verbali delle elezioni non dipendono da me e non posso parlare da eventuale senatore. Attendo e basta.