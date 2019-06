Il presidente degli azzurri fa il punto sul mercato.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/06/2019 16:09 | aggiornato 19/06/2019 16:14

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla a ruota libera e fa il punto sul mercato. Lo fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ovviamente le voci di mercato che vorrebbero James Rodriguez a un passo dagli Ancelotti boys:

Abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di prendere due terzini e un attaccante. James Rodriguez è un desiderio di Carlo Ancelotti. Non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco ma di sicuro non si può mettere in dubbio la sua bravura. A un certo punto uno deve responsabilizzare il proprio mister. Se lui desidera James per il nostro Napoli, è perché sa quanto può essere utile. Anche se è costosissimo, io ho detto di andare avanti con la trattativa. Se dobbiamo fare un sacrificio lo facciamo. Ma se non dovesse andare in porto con Jorge Mendes, parlerò con Mino Raiola per Hirving Lozano. Non possiamo prenderli tutti e due. Abbiamo già in rosa una serie di calciatori che non possiamo ignorare. Prima dobbiamo vendere e poi possiamo compare

Su Kostas Manolas, che si può prendere pagando alla Roma la clausola da 36 milioni di euro, ha detto:

Ci stiamo lavorando, soprattutto da quando Albiol ha comunicato di voler lasciare il Napoli. Qui non vogliamo obbligare nessuno a restare, quindi sono chiamato a rimpiazzarlo. Ed un buon rimpiazzo può essere il greco. Ci sono due scogli da superare. Il primo riguarda l'aspetto caratteriale, Giuntoli dovrà capire se è compatibile con il nostro spogliatoio perché non possiamo avere problemi interni. Il secondo nodo è legato alla Roma, bisogna capire che idee avrà la Roma. Dobbiamo capire a che prezzo acquisirlo, perché parliamo di un calciatore che inizia ad avere la sua età e che diventa un vuoto a perdere perché poi non lo puoi rivendere. Ci sto ad investire del denaro, ma la clausola deve essere abbassata perché se si abbina allo stipendio altissimo del calciatore è chiaro che siamo su costi eccessivi. Con tutto il rispetto che ho di Manolas, lo valuto una cifra molto più bassa. Ci sono certi presidentI che vogliono comprare da me calciatori alla metà di quanto loro hanno venduto alcuni calciatori a me. Tutti vogliono fare i primi della classe, soprattutto in Italia. Con il Real Madrid io ho trovato l’accordo in 3 minuti per Higuain

Infine sulle amichevoli estive che vedranno impegnata la truppa di Ancelotti: