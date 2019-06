Coutinho esulta all'87', ma il Var annulla il gol. Ben tre le reti tolte alla Seleçao, due dalla tecnologia.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 19/06/2019 05:29 | aggiornato 19/06/2019 05:41

Contro la Bolivia all'esordio era arrivata una larga vittoria, anche se non troppo convincente. Ma nella sfida con il Venezuela, lo "stretto indispensabile" non è stato sufficiente al Brasile per trovare il suo secondo successo consecutivo in questa edizione della Copa America.

La Seleçao di Tite nella notte si è vista fermare sullo 0-0, segnando tre gol nel corso dei 90 minuti, tutti successivamente annullati dall'arbitro e dal Var.

La qualificazione ai quarti di finale resta alla portata, ma le sensazioni della squadra che disputata la competizione da paese organizzatore non sono più così positive come lo erano dopo il debutto. Solo un cambio di Tite nell'undici iniziale rispetto al Brasile visto con la Bolivia, è quello che ha portato l'inserimento di Arthur Melo a discapito di Fernandinho. Ma la prestazione più che sufficiente del centrocampista (tra i migliori) non è bastata per un salto di qualità dal punto di vista del gioco, né per sbloccare la gara.

Copa America, tra Brasile e Venezuela finisce 0-0

Copa America, Brasile-Venezuela finisce 0-0

Sin dal fischio d'inizio il Brasile ha tentato di prendere il controllo del possesso palla, cercando di trovare un buco nel muro eretto dal compatto 4-1-4-1 della squadra di Rafael Dudamel. La poca fluidità nella circolazione palla ha reso ancora più complicate le cose, ma nelle prime fasi di gioco sono arrivate comunque le due conclusioni di Neres e Richarlison, cui ha replicato il Venezuela con un colpo di testa di Rondón.

Al 39' il primo dei tre gol annullati, a Firmino, per un fallo nei confronti di Mikel Villanueva prima del suo tiro in porta. All'intervallo Tite ha mandato in campo Gabriel Jesus per Richarlison, lo spartito però è rimasto lo stesso.

Al quarto d'ora della ripresa il neo-entrato è riuscito a sbloccare la partita, anche in questo caso però l'urlo dell'Arena Fonte Nova di Salvador de Bahía è stato strozzato sul nascere: il Var ha infatti annullato la rete per un fuorigioco di Firmino, autore dell'assist l'attaccante del Manchester City.

Copa America, due gol annullati dal Var con protagonista Firmino

Tre gol annullati alla Seleçao, due dal Var

E il complicato rapporto di questa sera del Brasile con il direttore di gara, il cileno Julio Bascunan, si replica ancora una volta all'87', quando Coutinho sembra trasformarsi di nuovo nell'eroe di giornata come già accaduto con la Bolivia.

Dopo una bella giocata di Everton sulla sinistra, Firmino ha toccato il pallone con la mano prima che questo finisse tra i piedi di Coutinho: è stato sufficiente un silent check all'arbitro per provvedere all'annullamento anche di questo gol. Il Brasile ha continuato a cercare la vittoria nei minuti finali, senza riuscirci e chiudendo la partita sul definitivo 0-0.

La Seleçao continua a guidare il gruppo A della Copa America con 4 punti, adesso però in coabitazione con il Perù, vincitore per 3-1 nella partita con la Bolivia. E sabato prossimo ci sarà la sfida decisiva tra le due squadre in vetta (Venezuela a 2, Bolivia a 0).

Tabellino Brasile-Venezuela 0-0

BRASILE (4-3-3): Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro (57' Fernandinho), Arthur, Philippe Coutinho; David Neres (72' Éverton), Richarlison (45' Gabriel Jesús), Roberto Firmino.

VENEZUELA (4-1-4-1): Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Ronald Hernández; Júnior Moreno; Yangel Herrera (66' Yeferson Soteldo), Tomás Rincón, Darwín Machís (76' Arquímedes Figuera), Jhon Murillo; Salomón Rondón (85' Josef Martínez).

Ammoniti: Murillo, Figueroa (V) e Casemiro (B)

Arbitro: Julio Bascunan (Cile)