È già stato rilasciato, Michel Platini. Dopo essere stato fermato e interrogato per via dell'accusa nei cuoi confronti di corruzione (relativa all'assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar nel 2022), l'ex presidente UEFA è stato lasciato libero di abbandonare la caserma di Nanterre. Lo stesso Platini ha parlato subito dopo a L'Equipe, spiegando brevemente il suo punto di vista di queste vicenda:

Entrare liberamente in caserma e ritrovarsi posto immediatamente sotto custodia non può certamente far piacere. Molto rumore per nulla. Io ancora devo capire cosa c'entri in questa storia.

Nell'articolo dell'illustre quotidiano francese è riportata anche una dichiarazione dell'avvocato di Platini, William Bourdon:

Michel è stato posto in custodia per motivi tecnici, per consentire questo confronto. Ci sono stati presentati pochi nuovi elementi. Non ha nulla di cui rimproverarsi e non è sospettato di nulla È ancora considerato un semplice testimone in questo caso.