La modella brasiliana è stata lasciata dal suo legale, il dottor Danilo Garcia de Andrade. La ragazza lo aveva accusato di furto con scasso. Ora si è rivolta a Cosme Araujo.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 19/06/2019 11:40 | aggiornato 19/06/2019 11:46

Ogni giorno un colpo di scena. Il caso Neymar, accusato di stupro modella brasiliana Najila Trindade, continua a regalare sorprese. La ragazza, che nei giorni scorsi ha affermato che il proprio legale, il dottor Danilo Garcia de Andrade, le avrebbe sottratto il cellulare contenente il video di sette minuti relativo alla presunta violenza perpetuata dal campione del Psg, si è scelta un nuovo (il quarto) avvocato a cui far seguire il caso.

Insieme a lui Najila si è presentata, stando alla ricostruzione de L'Equipe, in una stazione di polizia nel sud di San Paulo. Le forze dell'ordine avrebbero chiesto alla donna di fornire loro il tablet con le immagini della presunta aggressione di Neymar, ma la modella afferma di aver perso l'apparecchio in seguito alla sua prima deposizione dello scorso 7 giugno. Il cellulare sarebbe rimasto nella macchina del suo ex avvocato (Danilo Garcia de Andrade appunto) oppure in un appartamento nel quale si è recata dopo la visita in centrale.

Sta di fatto che la vicenda sia sempre più intricata: Cosme Araujo è infatti già il quarto avvocato al quale si è rivolto Najila. La modella brasiliana si era prima affidata a uno studio legale che si era però rifiutato di prendere l'incarico dopo aver riscontrato diverse contraddizioni nelle dichiarazioni della ragazza. Prima di Danilo Garcia de Andrade c'era stato anche un altro avvocato con il quale Najila non aveva però trovato un'intesa.

Neymar è stato accusato di stupro da una modella brasiliana

Caso Neymar, Najila cambia ancora avvocato

Fino a questo momento il video al quale fa riferimento Najila è stato pubblicato solo in parte: nelle immagini diffuse si vede la modella colpire più volte con schiaffi in faccia e sul corpo il brasiliano del Psg, prima che questi la allontanasse scalciandola. Neymar viene però accusato di violenza sessuale, reato che verrebbe (stando alla ricostruzione della ragazza) dimostrato nel video integrale, attualmente irrintracciabile. Motivo per il quale il suo avvocato Cosme Araujo racconta questo:

La mia assistita non smette di piangere.

Neymar, al contrario, ammette di aver avuto una relazione sessuale con la giovane modella brasiliana, affermando però che la ragazza fosse consenziente. I due brasiliani sarebbero entrati in contatto tramite i social network, attraverso i quali si sono scambiati migliaia di messaggi. Per dimostrare la propria innocenza il fenomeno del Psg ha perfino pubblicato sui social network molte della conversazioni con Najila, mostrando anche foto intime che la ragazza gli aveva inviato di sua sponte (un reato, questo sì, per il quale Neymar è comunque stato ascoltato dalla polizia di Rio de Janeiro). Addirittura la modella gli avrebbe chiesto di esser frustata. Ora Najila però torna alla carica con un quarto avvocato. In attesa di un nuovo colpo di scena.