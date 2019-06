L'Egitto gioca in casa ed è una delle favorite insieme a Senegal e Marocco. Occhio anche a Ghana, Camerun, Nigeria Algeria e Costa d'Avorio. E alle possibili sorprese.

di MarcoValerio Bava - 19/06/2019 09:47 | aggiornato 19/06/2019 10:01

Si parte venerdì con Egitto-Zimbabwe, la Coppa d'Africa al via con la squadra di casa che inaugura la competizione. La squadra di Mohamed Salah è considerata una delle favorite alla vittoria finale, ma sono tante le formazioni che ambiscono a sollevare la coppa nella finale in programma il 19 luglio all'Al Salam stadium del Cairo. Dal Senegal di Mané al Marocco di Ziyech, dalla Nigeria di Iwobi al Camerun allenato da Seedorf. Proprio il Camerun doveva essere il paese ospitante, ma una serie di ritardi nei lavori di costruzione e rifacimento degli stadi ha portato la CAF a riassegnare il torneo scegliendo quindi l'Egitto come sede. Si lavora alacremente per l'ordine pubblico, anche se la morte di Mohamed Morsi, ex leader dei Fratelli Musulmani, crea non poche tensioni.

Sono 24 le squadre che si presentano ai nastri di partenza della Coppa d'Africa divise in sei gironi da quattro. Tre, invece, le compagini esordienti: Mauritania, Madagascar e Burundi. Passano le prime due di ogni girone, mentre vengono ripescate le quattro migliori terze. Una curiosità? Quando si passerà alla fase a eliminazione diretta, in caso di parità ci saranno supplementari e rigori. L'eccezione è la finale per il terzo e quarto posto quando, in caso di pareggio nei 90', si andrà direttamente ai calci di rigore. Dagli ottavi in poi entrerà in gioco anche il Var.

C'è un'altra prima volta ed è quella stagionale. In che senso? Si gioca in estate come non era mai successo. Di solito la competizione si disputava tra gennaio e febbraio togliendo però molti giocatori chiave ai club e per questo si è deciso di posticipare questa edizione che è la numero trentadue. La squadra che ha vinto più volte la coppa è l'Egitto (7), seguono Camerun (5) e Ghana (4). I Leoni Indomabili si presentano in Egitto come campioni uscenti.

Coppa d'Africa: ecco la presentazione

Coppa d'Africa: la composizione dei gironi

Gruppo A : Egitto, RD Congo, Uganda, Zimbabwe.

: Egitto, RD Congo, Uganda, Zimbabwe. Gruppo B : Nigeria, Guinea, Burundi, Madagascar.

: Nigeria, Guinea, Burundi, Madagascar. Gruppo C : Senegal, Algeria, Kenya, Tanzania.

: Senegal, Algeria, Kenya, Tanzania. Gruppo D : Marocco, Costa d’Avorio, Sudafrica, Namibia.

: Marocco, Costa d’Avorio, Sudafrica, Namibia. Gruppo E : Tunisia, Mali, Angola, Mauritania.

: Tunisia, Mali, Angola, Mauritania. Gruppo F: Camerun, Ghana, Guinea-Bissau, Benin.

Le favorite

Il ruolo di pretendente al titolo spetta all'Egitto. Non può essere sottovalutato il fattore casalingo, tanto che i Faraoni hanno vinto tre delle quattro edizioni in cui sono state paese ospitante: saranno spinti da stadi pieni e da un popolo intero che è legatissimo alla propria nazionale. C'è poi il fattore Salah che è probabilmente il miglior giocatore di questa competizione. Momo non avrà segnato i 44 gol dell'anno passato, ma con 22 centri è stato comunque il capocannoniere della Premier. Occhio anche a Mohamed Hassan, meglio noto come Trezeguet, nove gol e nove assist col Kasimpasa nell'ultimo campionato turco. In panchina, salutato Cuper, c'è il messicano Javier Aguirre.

Subito dietro all'Egitto va messo il Senegal che dopo uno sfortunato Mondiale, si presenta come una delle grandi favorite alla vittoria finale in Coppa d'Africa. La stella è Sadio Mané che condivide con Salah lo scettro di re dei bomber di Premier. Ma i nomi illustri sono tanti Koulibaly in difesa non vi basta? E allora occhio alla stellina del Rennes Ismaila Sarr e a Keita Balde che cerca riscatto dopo una stagione difficile all'Inter. La squadra di Aliou Cissé è quella che ha fatto più punti nelle qualificazioni e vuole vincere quella che sarebbe la sua prima Coppa d'Africa.

Camerun e Marocco partono subito dietro Egitto e Senegal, ma sono compagini da tenere in grande considerazione. I Leoni Indomabili, allenati da Seedorf, sono i campioni uscenti. Le scelte dell'ex Milan hanno fatto discutere, in particolare l'esclusione del granata Nkoulou. Manca Aboubakar che non ha recuperato dall'infortunio. Ma ci sono talenti come Toko Ekambi e Anguissa. Sperando che Choupo Moting sia in stato di grazia. Il Marocco ha costretto il Camerun al secondo posto nel girone di qualificazione. La stella è Ziyech. Manco a dirlo. Beneatia è la colonna difensiva di Renard, occhio anche a En-Nesyri 11 gol col Leganes in stagione.

Coppa d'Africa, le pretendenti alla vittoria

In seconda fila

Impossibile trascurare due nobili del calcio africano come Ghana e Nigeria. Le Stelle Nere hanno dalla loro esperienza e buona qualità in rosa. Il selezionatore, Kwesi Appiah, ha scelto l'esperienza puntando sui fratelli Ayew e i due Asamoah: Kwadwo e Gyan. La stella però è Thomas Partey. La Nigeria punta molto su Iwobi in avanti e sulla forza di Ndidi in mezzo al campo. Ma anche sulla freschezza di Ola Aina sulla fascia. Attenzione anche a Chukwueze che può diventare una delle rivelazioni del torneo. La Nigeria ha buona qualità e attitudine a queste competizioni per questo può rientrare nel lotto delle squadre che possono arrivare in fondo alla competizione.

L'Algeria nelle ultime edizioni ha balbettato, uscendo due volte alla fase a gironi. Il talento in rosa però c'è ed è tanto. Mahrez è la stella più luminosa a disposizione dell'allenatore Belmadi. Ma occhio anche Feghouli e Brahimi. Giocatori che in Coppa d'Africa potrebbero davvero consacrarsi? Due "italiani" come Fares e Bennacer. La Costa d'Avorio è un'altra selezioni su cui poter scommettere qualche euro. La rosa è importante, pur priva di Gervinho, la stellina Pepé può diventare un fattore. Ma anche Kessié e Zaha possono fare un quid in più alla squadra. Seri cerca riscatto dopo una stagione negativa al Fulham.

Le outsider

Chi potrebbe replicare l'exploit dello Zambia versione 2012? Intrigano Repubblica Democratica del Congo e Mali. I Leopardi hanno fisico e buona qualità soprattutto in avanti dove possono contare su giocatori imprevedibili come Bakambu e Bolasie. Il primo dopo essere emigrato in Cina, al Beijng Guoan non ha smesso di segnare e infatti ha realizzato nove gol in 12 presenze in stagione. Prima di raggiungere la nazionale. Il secondo invece non ha vissuto una stagione straordinaria, dividendosi in prestito tra Aston Villa e Anderlecht (dove ha comunque segnato sei gol in 17 presenze), cerca riscatto e può essere un giocatore importante se la testa è quella giusta.

Il Mali può contare su un attaccante di alto livello come Moussa Marega che col Porto ha giocato una stagione da grande protagonista condita da 21 centri. In mezzo al campo fari su Samassekou che tanto bene sta facendo con il Salisburgo tanto da essere entrato nei radar di diversi top club e al suo ex compagno, ora al Lipisa, Haidara che abbina quantità e qualità. Nel girone E, quello del Mali, ci sarà anche la Tunisia. Talento forse non tantissimo, ma le Aquile hanno solidità difensiva e compattezza. Non a caso hanno vinto il girone di qualificazione a scapito dell'Egitto. La stella è Khazri.

Coppa d'Africa, chi possono essere le sorprese?

Il calendario

Gruppo A

21 giugno ore 22: Egitto-Zimbabwe

22 giugno ore 16.30: DR Congo-Uganda

26 giugno ore 19: Uganda-Zimbabwe

26 giugno ore 22: Egitto-DR Congo

30 giugno ore 21: Uganda-Egitto

30 giugno ore 21: Zimbabwe-DR Congo

Gruppo B

22 giugno ore 19: Burundi-Nigeria

22 giugno ore 22: Madagascar-Guine

26 giugno ore 16.30: Nigeria-Guinea

27 giugno ore 16.30: Burundi-Madagascar

30 giugno ore 18: Nigeria-Madagascar

30 giugno ore 18: Burundi-Guinea

Gruppo C

23 giugno ore 19: Tanzania-Senegal

23 giugno ore 22: Algeria-Kenya

27 giugno ore 19: Senegal-Algeria

27 giugno ore 22: Kenya-Tanzania

1 luglio ore 21: Senegal-Kenya

1 luglio ore 21: Algeria-Tanzania

Gruppo D

23 giugno ore 16.30: Namibia-Marocco

24 giugno ore 16.30: Sudafrica-Costa d'Avorio

28 giugno ore 19.00: Costa d'Avorio-Marocco

28 giugno ore 22.00: Sudafrica-Namibia

1 luglio ore 18: Sudafrica-Marocco

1 luglio ore 18: Namibia-Costa d’Avorio

Gruppo E

24 giugno ore 19: Angola-Tunisia

24 giugno ore 22: Mali-Mauritania

28 giugno ore 16.30: Mali-Tunisia

28 giugno ore 16.30: Mauritania-Angola

2 luglio ore 21: Tunisia-Mauritania

2 luglio ore 21: Mali-Angola

Gruppo F

25 giugno ore 19: Cameurn-Guinea Bissau

25 giugno ore 22: Benin-Ghana

29 giugno ore 19: Camerun-Ghana

29 giugno ore 22: Benin-Guinea Bissau

2 luglio ore 18: Benin-Camerun

2 luglio ore 18: Guinea Bissau-Ghana

Ottavi

5 luglio ore 18: Prima girone D – Terza gruppo B o E o F

5 luglio ore 21: Seconda girone A – Seconda gruppo C

6 luglio ore 19: Seconda girone B – Seconda gruppo F

6 luglio ore 21: Prima girone A – Terza gruppoC o D o E

7 luglio ore 18: Prima girone B – Terza gruppo A o C o D

7 luglio ore 21: Prima girone C – Terza gruppo A o B o F

8 luglio ore 19: Prima girone E – Seconda gruppo D

8 luglio ore 21: Prima girone F – Seconda gruppo E

Quarti

10 luglio ore 19: Vincente 2 – Vincente 1

10 luglio ore 21: Vincente 3 – Vincente 4

11 luglio ore 19: Vincente 7 – Vincente 6

11 luglio ore 21. Vincente 5 – Vincente 8

Semifinali

14 luglio 2019 ore 18: Vincente 1 – Vincente 4

14 luglio 2019 ore 21: Vincente 2 – Vincente 3

Finale 3/4 posto

17 luglio ore 21:00

Finale

19 luglio ore 21:00

Dove vedere la Coppa d'Africa in TV e streaming

Tutte le partite della competizione saranno trasmesse in dirette e in esclusiva du Dazn.