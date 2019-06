Ne ha già parlato con Giuntoli durante i dialoghi per l'eventuale cessione di Manolas, trovando però una risposta negativa e sposando il focus su Diawara: con l'acquisto del colombiano le cose potrebbero però cambiare e la Roma è pronta a farsi sotto per il 32enne, in scadenza di contratto a giugno 2020. I giallorossi sono pronti a offrirgli un contratto triennale, sperando di ottenere il suo cartellino dal Napoli per 10-15 milioni di euro.

