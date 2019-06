Il Paris Saint-Germain di Leonardo ha avviato i contatti e sondato il terreno con l'entourage del giocatore: ci sarebbe stato anche un vero e proprio incontro, ma l'operazione con la Juventus non sarà semplice, perché pure in questo caso la base di partenza è molto alta: 50 milioni di euro.

La società dovrà decidere insieme a Sarri, intanto sono già state avviati i discorsi per delle potenziali cessioni. Oltre a quella di Cancelo al Manchester City di Guardiola (si tratta sulla base di 55-60 milioni), in ballo c'è pure quella di Douglas Costa.

Non è stata di certo una stagione entusiasmante quella disputata da Douglas Costa nell'ultimo anno con la Juventus. Il brasiliano potrebbe accasardi al Psg, il calciomercato dei bianconeri potrebbe puntare infatti su qualche cessione eccellente per evitare che possano esserci delle ricadute a livello di bilancio per gli effetti dell'acquisto di Cristiano Ronaldo dell'estate scorsa e arrivare così all'autofinanziamento sperato.

