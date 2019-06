Il ritorno del brasiliano come direttore sportivo si traduce con un rinnovato interesse del club di Al-Khelaifi nei confronti della Serie A: il centrocampista sardo piace e potrebbe essere soffiato all'Inter di Conte.

di Simone Cola - 19/06/2019 11:29 | aggiornato 19/06/2019 11:34

Da meno di una settimana Leonardo è tornato a essere il direttore sportivo del Psg, carica che per lo stesso club aveva ricoperto dal 2011 al 2013 sovrintendendo i primi grandi colpi di calciomercato del club presieduto da Nasser Al-Khelaifi. Punto di riferimento della proprietà qatariota, il brasiliano è tornato in Francia, dove la sua carriera dirigenziale ha avuto inizio, per guidare i parigini verso una nuova rivoluzione.

Leonardo sarà infatti chiamato a intervenire profondamente su una squadra che ha deciso di cambiare volto, intraprendendo una nuova politica basata su giovani di qualità che crescendo possano costituire un gruppo capace di puntare seriamente alla Champions League, da sempre l'obiettivo di un club che non si accontenta di dominare la Ligue 1. E se nella sua prima esperienza al Psg, durata tre sessioni di calciomercato estivo, Leonardo aveva dimostrato di guardare con particolare attenzione alla Serie A, ecco che con il suo ritorno il campionato italiano torna nel mirino dei parigini.

Dal 2011 al 2013 Leonardo pescò in Italia nomi come Pastore, Sirigu, Sissoko, Menez, Thiago Silva, Ibrahimovic, Marquinhos, Lavezzi, Cavani e Verratti. Proprio quest'ultimo è stato uno degli acquisti più azzeccati nella gestione di Al-Khelaifi: prelevato appena ventenne nel 2012, costato soli 11 milioni, il centrocampista ex Pescara è diventato un punto fermo del club nonché uno dei migliori in circolazione nel ruolo. Un'operazione decisamente fortunata che Leonardo intende adesso ripetere con l'acquisto di Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari che da tempo sembra a un passo dall'Inter di Antonio Conte, che lo avrebbe richiesto espressamente all'indomani del suo insediamento.

Nicolò Barella, 22 anni, è uno dei volti nuovi dell'Italia di Roberto Mancini e ha esordito in azzurro nell'ottobre 2018.

Calciomercato, il Psg prova a inserirsi per Barella, l'Inter deve stringere

L'Inter si era mossa da tempo su Barella e sembrava ormai avere il giocatore in pugno, forte di un accordo sulla parola con il Cagliari e con lo stesso giocatore. La necessità di limare alcuni particolari relativi ai bonus da versare ai sardi in caso di Scudetto hanno però rallentato la trattativa e permesso l'inserimento del Psg: Barella piace a Leonardo e allo stesso Verratti, che dopo averci giocato insieme in Nazionale lo avrebbe consigliato al club.

I campioni di Francia sono pronti a offrire una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro cash, questo nonostante le indagini della UEFA relative al Fair Play Finanziario che da tempo li riguardano e che in passato hanno bloccato l'Inter. I nerazzurri restano comunque la prima scelta di Barella, che pare abbia espresso il desiderio di restare in Italia, ma è chiaro che adesso Marotta e Ausilio dovranno stringere con Giulini per spazzare via il campo da ogni dubbio.

Per accontentare Conte l'Inter verserà al Cagliari 40 milioni di euro più 10 in bonus legati a eventuali piazzamenti in campionato e potrebbe inserire nella trattativa anche due giovani di qualità come Bastoni e Dimarco, che si sono messi in luce nell'ultima stagione in prestito al Parma. Nonostante l'interesse di un colosso economico come il Psg, i nerazzurri restano tranquilli, forti dell'accordo con lo stesso Barella: ancora pochi giorni e salvo sorprese Marotta regalerà a Conte il primo rinforzo.