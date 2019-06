L'attaccante croato ha dato parere favorevole al trasferimento in Italia: adesso i rossoneri devono trovare l'accordo con i tedeschi. E per la difesa piace Ozan Kabak.

di Redazione Fox Sports - 19/06/2019 13:05 | aggiornato 19/06/2019 13:10

Andrej Kramaric ha detto sì al Milan. L'attaccante croato di proprietà dell'Hoffenheim, 22 gol e 5 assist in 37 presenze nell'ultima stagione, ha dato il suo ok al trasferimento in rossonero.

Ha dato quindi esito positivo l'incontro avvenuto tra l'agente del classe 1991 e i dirigenti milanisti, con Boban (connazionale di Kramaric) in prima linea. Adesso resta da trovare l'accordo con l'Hoffenheim, a cui Kramaric è legato da un contratto fino al 2022.

Ma non solo in attacco. Come riporta Sky Sport, il Milan lavora anche per la difesa. L'obiettivo in questo reparto è Ozan Kabak, classe 2000 in forza allo Stoccarda appena retrocesso. Gli agenti del centrale turco, che ha una clausola di 15 milioni scattata dopo la discesa in seconda divisione, hanno già fatto tappa nella sede del Milan per intavolare la trattativa.