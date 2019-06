L'attaccante del Psg molto enigmatico sul suo futuro: non esclude nemmeno un passaggio in MLS.

di Redazione Fox Sports - 19/06/2019 09:04 | aggiornato 19/06/2019 09:09

Per ora è solo un'anticipazione, presto sarà diffusa l'intervista completa. Kylian Mbappé ha parlato del calciomercato e del suo futuro al programma "Ahora o Nunca" di ESPN Messico. L'attaccante del Psh ha lasciato aperta la porta per giocare in un futuro nella MLS:

Non sai cosa può succedere nel calcio, negli Stati Uniti ci sono stati grandi giocatori dopo la loro carriera in Europa come Lampard, Gerrard, Zlatan Ibrahimovic o Pirlo.

Il francese ha trascorso cinque giorni delle sue vacanze negli Stati Uniti, approfittandone per promuovere i suoi sponsor. Il giocatore del Psg anche colto l'occasione per assistere a una partita delle finali NBA tra i Golden State Warriors e Toronto Raptors, oltre a dare il via a Los Angeles alla partita di baseball tra i Chicago Cubs e i Los Angeles Dodgers. In ogni caso, come spiegato dal club parigino in più occasioni, Mbappé rimarrà legato al Psg almeno per un'altra stagione.