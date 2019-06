De Laurentiis fino a questo momento ha sempre detto di no alle varie proposte arrivate per Koulibaly, bisognerà vedere se saprà resistere anche questa volta alla tentazione. Dal punto di vista del giocatore, invece, pur essendo molto legato a Napoli, la possibilità di giocare in Premier League e agli ordini di Pep Guardiola potrebbe aprire nuovi scenari. Il Manchester City, insomma, fa davvero sul serio.

Un'offerta che non può che far vacillare la dirigenza napoletana, che con questi soldi avrebbe l'opportunità di finanziare interamente l'operazione James Rodriguez e rilevare il cartellino di Manolas (36 milioni di clausola rescissoria) dalla Roma.

Il Manchester City fa sul serio, il Napoli è avvisato. Sarebbero ben 95 i milioni di euro che Pep Guardiola avrebbe stanziato per tentare di acquistare Kalidou Koulibaly in questa sessione di calciomercato estiva.

