Calciomercato Lukaku Pogba: è fuga da Manchester

L'atteggiamento pubblico dell'attaccante e del suo agente rimane molto più moderato di quello di Pogba e Raiola. Ma la determinazione a lasciare lo United è la stessa.

di Alberto Casella - 19/06/2019 11:34 | aggiornato 19/06/2019 11:39

Che cosa sta succedendo al Manchester United? Ai tempi di Mourinho, ma non solo, il club inglese ci aveva abituato a incursioni bulimiche sul mercato: pareva che l'addio di Ferguson avesse lasciato via libera agli acquisti, senza che più nessuno si curasse troppo di dare un'occhiata a un rapporto equilibrato con le cessioni. Dai Red Devils, insomma, non se ne andava nessuno.

Per avere un quadro più chiaro basta affidarsi ai numeri: nei 6 anni successivi al ritiro di sir Alex il club ha speso circa il triplo di quanto ha incassato, mentre nel triennio precedente, l'ultimo del pluridecorato manager scozzese, il rapporto fra entrate e uscite di calciomercato si era mantenuto vicino alla parità.

A guardare le avvisaglie delle prime schermaglie di questa sessione di trattative, però, la tendenza potrebbe clamorosamente ribaltarsi. E pure in modo fragoroso. Due dei tre giocatori con la valutazione di mercato più alta della rosa, infatti, hanno fatto capire, sia pure in modi diversi, di ritenere la loro esperienza allo United al capolinea: si tratta di Romelu Lukaku e Paul Pogba.

Il terzo, Marcus Rashford, se ne sta invece lì buono buono sia perché a Manchester lui c'è nato, sia perché Ole Gunnar Solskjaer, il manager subentrato nel corso dell'ultima stagione a José Mourinho, non ha mai fatto mistero di preferire lui al belga al centro dell'attacco. La panchina, dunque, sta stretta a Lukaku che mal sopporta di dover attendere la Nazionale per dimostrare di avere sempre il tritolo nei piedi e per questo ha deciso di accettare, per ora in modo discreto, la corte dell'Inter e di Conte.

Discorso diverso invece per Pogba che ha subito messo le cose in chiaro affermando pubblicamente di essere in cerca di nuove sfide. Un approccio tipico della tattica raiolana - il francese è da sempre un assistito del procuratore italiano - che ha molto infastidito il Manchester United che si è sentito spinto con le spalle al muro. Juventus e Real Madrid ci provano ma il contratto del francese è in scadenza nel 2021 e il club inglese, ancora con la mosca al naso, è deciso a vendere cara la pelle.

Il belga non forza la mano

Più moderata, per contro, la tattica messa in atto da Federico Pastorello, l'agente scelto da Lukaku dopo aver lasciato Raiola proprio a causa dei suoi metodi, che persegue lo stesso intento e con la stessa determinazione, ma senza voler mettere in difficoltà lo United, almeno per ora. Pazienza e rispetto per il club e per i tifosi, ma il belga e il suo procuratore hanno parlato chiaro, sia pure in appropriata sede, con la società: il giocatore vuole l'Inter e che se la giochino i due club.

I fioretti sono già stati incrociati: il Manchester United ha chiesto 80 milioni di euro, l'Inter ha proposto uno scambio più o meno alla pari con Icardi, respinto - per ora - al mittente, oppure Perisic più sostanzioso conguaglio. Nelle ultime ore pare che in casa Red Devils qualcuno abbia fatto scorrere il dito sui nomi della rosa nerazzurra e si sia fermato su Milan Skriniar, ma il no da Milano è arrivato immediato, forte e chiaro, anche da parte dello stesso slovacco. Le schermaglie, insomma, proseguono.