Lo trovo sempre più complicato, ora c’è anche Conte all’Inter mentre al Napoli c'è Ancelotti. Noi faremo del nostro meglio per migliorare, specialmente in Champions League che è il nostro obiettivo. La Juventus deve vincere ogni trofeo che gioca

Non lo conosco di persona, anche perché seguo maggiormente il campionato italiano rispetto a quello inglese. Di certo, se la Juve l’ha preso vuol dire che è un grande giocatore perché qui non si prendono giocatori di medio livello

Non conosco di persona Sarri ma ho avuto modo di vedere ciò che ha fatto a Napoli, una stagione fantastica al mio primo anno in Italia. Per me faremo grandi cose con lui. Io ho un contratto fino al 2022 e voglio voler rimanere qui. Ora è tutto nuovo con un altro allenatore

