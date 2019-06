Il club nerazzurro ha ufficializzato i riscatti del classe 1993 e del classe 2001: al Sassuolo vanno 20 milioni di euro, al Genoa 8.

di Redazione Fox Sports - 19/06/2019 19:06 | aggiornato 20/06/2019 01:11

Doppio annuncio in casa Inter. Sono ufficiali i riscatti di Matteo Politano e di Eddie Anthony Salcedo Mora. Per il primo, arrivato un anno fa dal Sassuolo in prestito oneroso con diritto di riscatto, sono stati pagati 20 milioni di euro; per il secondo, attaccante classe 2001 che si è messo in luce con la Primavera nerazzurra, verranno sborsati 8 milioni che finiranno nelle casse del Genoa.

FC Internazionale Milano - recita la nota ufficiale dell'Inter - comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo. FC Internazionale Milano comunica inoltre di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora dal Genoa CFC

Ora, secondo Sky Sport, andranno al Genoa Nicholas Rizzo (difensore classe 2000) e Lorenzo Gavioli (centrocampista classe 2000).