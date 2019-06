Il club catalano vorrebbe trasferire ai parigini il pre-accordo con l'attaccante francese.

di Redazione Fox Sports - 19/06/2019 07:30 | aggiornato 19/06/2019 07:38

L'indiscrezione arriva dalla Spagna e, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso. Non tanto per le due mosse di calciomercato che ne conseguirebbero, perché che il Barcellona stia pensando al ritorno di Neymar e che il Psg vorrebbe riportare in Francia Antoine Griezmann, non certo dei misteri.

La particolarità è rappresentata dalla modalità con i quali questi due calciatori potrebbero accasarsi nelle loro nuove squadre. Come riportato dai media spagnoli, infatti, il Barcellona starebbe cercando di trovare un modo per "trasferire" al Psg il pre-contratto firmato con Griezmann, in modo così da arrivare all'acquisto del brasiliano, che coronerebbe così il suo sogno di tornare "a casa".

Ecco, a proposito di casa, sembra che Neymar ne stia già cercando una in Catalogna (o meglio, sta cercando di riprendersi quella dove abitava prima), sicuro che alla fine tutto andrà per il verso giusto. Dalla sua parte, in fondo, ha uno sponsor eccellente come Lionel Messi. Sarebbe proprio l'argentino - riporta El Mundo - il deus ex machina di questa operazione di calciomercato, tanto da chiedere al club di puntare forte sul rientro di O'Ney.