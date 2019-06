Dopo Mario Gotze, anche Mats Hummels lascia il Bayern Monaco per tornare al Borussia Dortmund: c'è l'ufficialità. Ai bavaresi vanno circa 38 milioni di euro, bonus compresi (tre anni fa il Bayern lo aveva preso per 35 milioni). Il difensore centrale classe 1988 firma invece un contratto triennale fino al 2022.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK