Gialloneri al lavoro per ridurre il gap dal Bayern. Sono già 6 gli innesti in vista della prossima stagione, ma il direttore sportivo Zorc è al lavoro per perfezionare altri colpi.

di Andrea Bracco - 19/06/2019 16:25 | aggiornato 19/06/2019 16:30

Il Borussia Dortmund non lascia, ma raddoppia. La grande delusa della stagione 2018/19 si è rimessa subito al lavoro con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il gap dal colosso Bayern Monaco, col quale ha dato vita a un entusiasmante testa a testa durante l'ultima Bundesliga. A spuntarla sono poi stati i bavaresi, autori di una rimonta clamorosa cominciata nel girone di ritorno e completata nel rush finale, grazie anche ai troppi inaspettati stop del BVB. I gialloneri però ripartono più forti che mai: in queste prime settimane di calciomercato la dirigenza ha perfezionato alcuni colpi di mercato decisamente importanti.

Per inquadrare al meglio il grande lavoro portato avanti dal direttore sportivo Michael Zorc e del tecnico Lucien Favre però bisogna fare un passo indietro, perché i due in realtà la squadra del futuro avevano già cominciato a plasmarla durante lo scorso mese di gennaio mettendo le mani su un calciatore importantissimo come Leonardo Balerdi, centrale difensivo prelevato dal Boca Juniors per oltre 15 milioni di euro. Da lì si è cominciato a pensare al Dortmund che sarà, quella squadra che finalmente vuole tornare definitivamente protagonista sia in patria che in Europa.

Per questo nelle ultime ore è stato annunciato Mats Hummels, uno dei giocatori più rappresentativi di quella squadra capace di arrivare a un passo dalla conquista della Champions League durante la gestione Klopp. Il difensore nel 2016 aveva lasciato la Ruhr per andare ai nemici storici del Bayern per 35 milioni di euro, 5 in più di quelli pagati oggi dal BVB per riportarlo a casa. Hummels più Balerdi, il presente e il futuro, due profili tecnicamente abbastanza simili con l'argentino che dovrà apprendere più segreti possibili da uno dei tedeschi più forti attualmente in attività.

Julian Brandt, uno dei volti nuovi del Borussia Dortmund: il trequartista arriva dal Leverkusen per 25 milioni di euro, reduce da una stagione conclusa con 17 assist

Il Borussia Dortmund fa sul serio: già 143 milioni investiti sul mercato

Balerdi è stato solo un antipasto, di quelli che non fanno altro che alimentare ulteriormente la fame portandoti ad attendere spasmodicamente le portate principali. Che, nel caso del Borussia, si chiamano Julian Brandt e Thorgan Hazard: quando si parla di questi due bisogna specificare in primis il fatto che, nelle ultime due stagioni, sono stati tra gli mvp assoluti in Bundesliga, un campionato dove si gioca un calcio particolarmente offensivo in grado di esaltare le caratteristiche di questa tipologia di calciatori. Qualità, fantasia e geometrie: sono questi i valori sui quali Favre potrà contare. Il belga, fratello d'arte, arriva dal Borussia Moenchengladbach e ha annunciato il suo passaggio ai gialloneri un minuto dopo la fine del campionato, quando ancora doveva farsi la doccia.

Pagato quasi 26 milioni di euro, Hazard arriva da un'annata conclusa con 13 gol segnati e 12 assist messi a referto. Mica male, certo, ma se si parla di abilità nell'ultimo passaggio in Germania nessuno è meglio di Brandt, che di assistenze ne ha perfezionate addirittura 17. Nato come esterno sinistro abbastanza atipico (vista la sua tendenza a riempire il campo), il gioiellino del Leverkusen è stato spesso adattato nel ruolo di trequartista, posizione nella quale il tecnico Bosz lo ha ulteriormente valorizzato prima che, con un assegno da 25 milioni di euro, il Borussia lo soffiasse agli arcinemici bavaresi.

Molto interessante è anche l'innesto di Nico Schulz, laterale mancino acquistato per la stessa somma di Hazard dall'Hertha Berlino, club in cui è esploso dopo i difficili passaggi tra Hoffenheim e Borussia Moenchengladbach. Pagato solo 3 milioni di euro dal club della capitale, in due stagioni il suo valore è aumentato di quasi nove volte rispetto alla cifra spesa per riportarlo a Berlino, città lasciata dopo averci giocato per lunghi tratti a livello giovanile. A 26 anni Schulz è pronto a fare il definitivo salto di qualità, già intrapreso nelle fila biancoblu e confermato dalle recenti convocazioni in nazionale da parte di Low.

Ultimo, ma non per importanza, va menzionato il riscatto di Paco Alcacer, attaccante impattante acquistato per 21 milioni di euro complessivi dal Barcellona. In blaugrana era diventato un comprimario, in Germania è tornato il killer di Valencia: alla prima stagione in Bundesliga ha segnato 19 gol, alcuni fondamentali, in 32 partite, confermandosi come uno dei numeri 9 più incisivi del campionato. Il totale speso dal Borussia Dortmund tocca i 143 milioni di euro, ma l'impressione è che la dirigenza non intenda fermarsi, andando a bloccare ancora alcuni elementi in grado di aumentare rotazioni e competitività di una squadra già molto forte. Il divario con il Bayern non è mai stato così sottile. E, adesso, si attendono risposte dalla Baviera.

Conti gialloneri: quanto ha speso fino a oggi il Borussia Dortmund