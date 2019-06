A pochi giorni da Stomping Grounds, faccia a faccia tra la WWE SmackDown Champion e la sua sfidante, Alexa Bliss.

18/06/2019 15:33 | aggiornato 18/06/2019 17:39

Dalla Citizens Business Bank Arena in Ontario (Canada) va in scena l'ultimo show dei main roster WWE prima di Stomping Grounds, il PPV che vi racconteremo come sempre in diretta scritta qui su FOXSports.it nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Stasera tocca alle Superstars di SmackDown entrare in azione (troverete tutte le WWE News a partire dalle 6.30 su questo articolo), con un match molto importante già annunciato: a solo cinque giorni dal loro Steel Cage Match con in palio la WWE Championship, Kofi Kingston e Dolph Ziggler cercheranno infatti di prendersi un po' di vantaggio l'uno sull'altro.

Lo Showoff avrà l'opportunità di "eliminare" almeno uno degli amici del campione WWE, Xavier Woods, visto che i due si affronteranno nel corso di questa puntata di SmackDown del 18 giugno 2019. Altro faccia a faccia previsto nelle WWE News ufficiali è quello tra la campionessa femminile Bayley e la sua prossima avversaria, Alexa Bliss, che la ospiterà nel suo talk show, "A moment of Bliss". Probabile che possa nascere qualche "tensione", con particolare attenzione al fattore Nikki Cross.

WWE Xavier Woods vs Dolph Ziggler a WWE SmackDown

WWE News, Highlights SmackDown 18 giugno 2019

E ancora, la notte scorsa a Raw, Roman Reigns ha dato la caccia a Shane McMahon e il suo "entourage", tra cui il suo avversario di Stomping Grounds, Drew McIntyre, utilizzato per distruggere un tavolo. Anche in questo caso è probabile che ci possano essere delle conseguenze. Gli Heavy Machinery continueranno a cercare una chance per sfidare i campioni di coppia Daniel Bryan e Rowan, mentre R-Truth sarà ancora una volta alle prese con la sua fuga da tutti i contendenti che vorrebbero togliergli il titolo 24/7.

Questo e molto altro ve lo racconteremo nel nostro consueto report con WWE News e Highlights qui su WWE-ek SmackDown del 18 giugno 2019, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

