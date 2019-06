Il centrocampista dell'Inter si è fatto male nel match contro l'Ecuador e sarà costretto a saltare il resto della manifestazione.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/06/2019 01:55 | aggiornato 18/06/2019 17:00

La Copa America di Matias Vecino è già terminata. Il centrocampista dell'Inter si è fatto male nel match stravinto per 4-0 dal suo Uruguay contro l'Ecuador (reti di Lodeiro, Cavani, Suarez e Mina), procurandosi una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Un infortunio non gravissimo ma che lo costringerà a stare fermo almeno un mese e a saltare quindi il resto della competizione. Dovrebbe tornare disponibile in tempo per aggregarsi all'Inter durante il ritiro estivo e conoscere il suo nuovo allenatore Antonio Conte.

Intanto l'Uruguay si prepara per tornare in campo nella notte del 21 giugno, quando affronterà il Giappone nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C. La situazione attuale del raggruppamento vede la Celeste in testa insieme al Cile a quota 3 punti.