C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Francesco, ma a far più rumore è la boutade del presidente doriano: "Può anche giocare. Io prenderei lui, De Rossi e Cassano".

di Alberto Casella - 18/06/2019 12:27 | aggiornato 18/06/2019 12:34

Non sono ancora spenti gli echi delle grida di dolore di Francesco Totti e degli strali che hanno colpito la Roma. Prima attraverso le taglienti staffilate dialettiche dell'ex numero 10 giallorosso per poi passare al prevedibile groviglio degli insulti social, in un botta e risposta con la società che alla fine non può fare bene a nessuno.

Quello di Francesco per i colori giallorossi è un amore autentico e viscerale al punto, secondo alcuni, da diventare quasi tossico, di quelli, insomma, che possono anche arrivare a fare male. Non per nulla uno dei passaggi della sua conferenza stampa meno graditi in società pare essere stato il riferimento al fatto che il club piace a tanti, visto quasi come una specie di "minaccioso" arrivederci.

Al momento, però, i fatti dicono che Totti è fuori dalla Roma, occorre farsene una ragione e guardare avanti. E anche farsi avanti perché oggi l'ex Pupone è libero su piazza e lui è un patrimonio del calcio, non solo italiano. Non per nulla nelle ultime ore il suo nome è stato accostato agli enti che il pallone lo governano, dalla Figc alla Uefa, su su fino alla Fifa.

Non si sono ancora spenti gli echi della conferenza stampa di Totti

Totti: chiamate da Fiorentina e Sampdoria

Ma a poche ore di distanza dalla sua conferenza stampa di addio alla Roma, a Totti si stanno a quanto pare interessando anche alcuni club italiani, Fiorentina e Sampdoria in primis. I viola, alle prese con le nuove nomine dopo il passaggio di proprietà dai fratelli Della Valle a Rocco Commisso, possono contare sull'endorsement di Montella e Pradè, vecchi amici di Francesco in giallorosso. E se poi tornasse pure Batistuta, il tridente dell'ultimo scudetto romanista, stavolta in giacca e cravatta viola, sarebbe completo. Ma arriva da un vecchio cuore giallorosso come il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero la proposta che sta facendo più rumore. Spiazzante e spesso surreale, er Viperetta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe lanciato una delle sue boutade:

Francè, riprendiamoci la Roma insieme. Il calcio italiano vuole Totti. Se lui vuole venire alla Samp le porte sono aperte, può anche ricominciare a giocare. Io prenderei lui, De Rossi e Cassano.

L'immagine di una Roma che non c'è più: da Batistuta a Capello, da Sensi a Totti

Chiaro che la splendida visione romantica di tre grandissimi campioni in blucerchiato si scontra con la cruda realtà delle loro carte di identità, ma al di là del gusto per la provocazione tipico del repertorio di Ferrero, rimane che a Genova si potrebbe riformare il tandem con Di Francesco, dopo quello sul campo a cavallo degli anni Duemila e il più recente allenatore-dirigente delle ultime due stagioni. Ma al di là delle facili fascinazioni, la domanda è una sola: ve lo vedete Totti con la maglia, anche solo metaforica, di un'altra squadra italiana? No, sinceramente no. L'ipotesi più plausibile al momento è il ruolo di raccordo che aveva Gigi Riva in Nazionale, andando a ricomporre, in Azzurro, uno straordinario tandem di ex numeri 10 con Roberto Mancini o, in seconda battuta, un incarico di rappresentanza in seno all'Uefa o alla Fifa.