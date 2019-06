La Juventus giocava con un uomo in meno perché c'era solo una punta e due difensori, ma nessuno l'ha detto. Quando giochi con un uomo in meno a certi livelli, duri mezz'ora, quaranta minuti, ma poi perdi

Di quella sfida che ha visto i Lancieri imporsi per 2-1 (reti di Cristiano Ronaldo, Van de Beek e de Ligt) e strappare il pass per la semifinale di Champions League, è tornato a parlare Arrigo Sacchi in occasione della presentazione del suo nuovo libro "La coppa degli immortali":

