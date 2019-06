Il vicepresidente dei giallorossi commenta le dichiarazioni dell'ex capitano: "Siamo dispiaciuti per le sue parole, i fatti sono diversi".

di Daniele Minuti - 18/06/2019 13:41 | aggiornato 18/06/2019 13:53

La conferenza stampa con cui Francesco Totti ha dato le dimissioni dal suo ruolo di dirigente della Roma hanno scosso profondamente l'ambiente della squadra giallorossa, con la società che ha risposto con un comunicato rilasciato nel pomeriggio di ieri negando le ricostruzioni fatte dall'ex capitano.

Le parole lette sul sito ufficiale però non erano firmate dal presidente dei capitolini Pallotta e il club ha voluto lasciare la replica al vicepresidente Mauro Baldissoni che si è presentato ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare le parole di Totti.

Il dirigente della Roma ha risposto alle tante accuse che l'ex numero 10 ha rivolto a diversi membri della dirigenza dal palco del CONI in una conferenza stampa durata quasi 90 minuti senza alcuna interruzione.

Baldissoni risponde alle dichiarazioni di Totti

Baldissoni risponde a Totti: "Dispiaciuti per le sue parole, i fatti sono altri"

Il vicepresidente esecutivo ha parlato rispondendo alle domande fatte da Angelo Mangiante, concentrandosi specialmente sul cammino che Totti avrebbe dovuto fare per diventare definitivamente un dirigente.

Credo sia da fare una considerazione su quello che è il passaggio che tutti i grandi calciatori devono fare cambiando ruolo, un percorso non semplice e lungo. Francesco è il più grande calciatore italiano e non gli abbiamo mai messo fretta, anche lui ha detto che ha faticato a calarsi nella nuova posizione. Pochi mesi fa la dirigenza gli ha proposto il ruolo di direttore tecnico e lui non ha risposto fino a ieri. Siamo dispiaciuti per le sue parole.

L'ex capitano ha parlato anche della volontà del club di mandare via i giocatori romani dalla squadra, un processo che a suo dire sarebbe iniziato sin dall'insediamento della nuova proprietà americana.

La sua proposta di Ranieri è stata accolta e anche il tentativo di convincere Conte è stato seguito dal club. Se altre indicazioni sono state ignorate non lo so ma può succedere. La deromanizzazione? I fatti sono diversi, Totti ha avuto 2 contratti da giocatore e uno da dirigente, De Rossi ha rinnovato con noi e poi abbiamo fatto una scelta tecnica su di lui. Abbiamo riportato a casa Florenzi e Pellegrini, coinvolgendo leggende del club in altre iniziative: vogliamo privilegiare chi ha dato tanto per questa maglia e non abbiamo mai voluto allontanare Totti.

Uno dei bersagli delle parole di Totti è stato il presidente Pallotta, che secondo lui non lo ha mai contattato direttamente nei 2 anni in cui è entrato ufficialmente nella dirigenza dopo il suo ritiro dal campo.