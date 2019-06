Il 18enne brasiliano, arrivato dal Santos per 45 milioni di euro, è stato presentato al Santiago Bernabeu: "I miei idoli sono Neymar e Robinho".

18/06/2019

Il Real Madrid presenta Rodrygo Silva de Goes, conosciuto più semplicemente come Rodrygo. Dopo aver accolto Eden Hazard solo pochi giorni fa, il Santiago Bernabeu dà il benvenuto al 18enne arrivato dal Santos (con cui ha collezionato 49 presenze, 10 gol e 5 assist) per ben 45 milioni di euro.

Mi voleva anche il Barcellona - ha esordito il classe 2001 - ma io ho sempre tifato Real Madrid e avevo dato a loro la mia parola. Chi mi conosce sa che è la verità, tifo i Blancos da quando ero un bambino. Ho deciso in fretta e nel giro di 20 minuti ho firmato il contratto (guadagnerà 4 milioni a stagione fino al 2024, ndr)

Sulle sue caratteristiche ha detto:

Sono un attaccante veloce, amo segnare e fare dribbling, noi brasiliano siamo così. I miei idoli sono Neymar e Robinho, mi identifico un po' con loro e spero di seguire le loro orme

Sugli obiettivi che si è prefissato: