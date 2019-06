Continua la battaglia dell'atleta sudafricana per non essere costretta a sottoporsi a cure ormonali per poter gareggiare.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 18/06/2019 17:09 | aggiornato 18/06/2019 20:14

La Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS) ha pubblicato questo martedì la sua versione completa di 163 pagine, con argomentazioni scientifiche e filosofiche, riguardo il controverso caso legato all’atleta sudafricana Caster Semenya.

Già, quello da cui era derivata un’innumerevole quantità di polemiche, quando il 1° maggio scorso era stato data validità alla norma dell’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica (IAAF), in cui si forzava Caster Semenya, e tutti gli atleti con diversa sviluppo sessuale (DSD), a sottoporsi ad alcune terapie ormonali come conditio sine qua non poter tornare a gareggiare. La due volte campionessa olimpica a quel punto aveva accusato la IAAF di aver fatto un esperimento crudele su di lei:

La IAAF mi ha usata come cavia in passato, per vedere come il farmaco che mi hanno costretto a prendere influenzasse i miei livelli di testosterone.

Caster Semenya e la sua battaglia

Caso Semenya, l'atleta accusa: "Trattata come una cavia"

Caster Semenya ha fatto subito ricorso al Tribunale federale svizzero, che ha sospeso i regolamenti entrati in vigore, permettendole così di continuare a gareggiare sulle gare tra i 400 metri e il miglio, senza doversi sottoporre ad alcun trattamento per alterare i livelli di testosterone. Le dichiarazioni al veleno dell’atleta sudafricana sono poi continuate:

Non permetterò alla IAAF di usare di nuovo me e il mio corpo, ma sono preoccupata che altri atleti si sentano obbligati a lasciare che la IAAF li droghi per testare gli effetti negativi sulla salute di diversi farmaci ormonali.

La IAAF ritiene che gli atleti DSD che superano più di cinque “nanomoli” di testosterone per litro di sangue (il limite precedente era dieci) "aumentino la loro forza dal 12% al 26% e i loro livelli di emoglobina del 7,8%”. Il CAS ammette il caso "discriminazione" ma ritiene "necessario, ragionevole e proporzionato preservare l'integrità dell'atletica femminile in determinati test". Ci sarà ancora da discutere in questa intricata vicenda diplomatica e sportiva. Poco ma sicuro.