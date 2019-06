All'indomani della conferenza stampa fiume di Francesco Totti, il presidente della Roma James Pallotta prende parola per smetire la notizia secondo cui sarebbe pronto a denunciare l'ex capitano giallorosso per diffamazione. Su Twitter, rispondendo a un tifoso che riportava questa indiscrezione, il patron dei capitolini ha scritto:

Sul rapporto con Pallotta, ieri Totti aveva detto:

Ci ho parlato a quattr’occhi solo due anni fa quando ho smesso. Lo ringrazio perché mi ha fatto restare dandomi la possibilità di conoscere un'altra realtà che è quella del dirigente. Non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Spero che porti la Roma il più in alto possibile. Ora deve essere bravo a riconquistare la fiducia della gente. Il presidente deve essere più sul posto, quando vedono il capo tutti stanno sull’attenti. Quando non c’è, fanno tutti come gli pare

Not a chance. 100% false. In the history of our ownership, that possibly takes the gold medal for the dumbest comment I’ve read. https://t.co/AuyltO1mjX