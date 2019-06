L'episodio è avvenuto nei dintorni della piazza centrale di Toronto: la polizia ha fatto sgombrare l'area evitando che le celebrazioni si trasformassero in tragedia.

di Andrea Bracco - 18/06/2019 10:03 | aggiornato 18/06/2019 10:13

Poteva essere una festa macchiata di sangue quella organizzata dai Toronto Raptors per le strade di una della città più importanti del Canada. La franchigia dell'Ontario, fresca di anello NBA vinto nella finale contro i favoritissimi Golden State Warriors, ha dovuto interrompere le celebrazioni a causa di una sparatoria avvenuta proprio nella piazza principale della città.

A riferirlo è la polizia locale, che al momento degli spari è stata celere nel far sgomberare tutte le vie adiacenti alla piazza Nathan Philipps, luogo esatto del tragico evento. Il primo bilancio parla di due persone ferite gravemente e almeno un paio di arresti da parte delle forze dell'ordine, ma il numero è destinato a crescere vista l'apertura di un'indagine che avrà il compito di accertare cause, motivi e dinamiche dell'accaduto.

Sulla scena sono state anche recuperate due armi da fuoco, molto probabilmente appartenente alle due persone arrestate. Matt Devlin, storico speaker dei Raptors che si trovava sul palco per dirigere la festa, ha reso partecipe la folla presente dell'accaduto chiedendo di mantenere la calma e garantendo che la sicurezza era già in procinto di intervenire per riportare l'ordine. Qualche istante un portavoce della polizia di Toronto ha dichiarato alla CNN che non è ancora chiaro il punto esatto nel quale si è scatenata la sparatoria, specificando che verranno sfruttate tutte le telecamere piazzate nei dintorni per stabilirlo con esattezza.

Le raccomandazioni però non sono servite a molto. Subito dopo lo scoppio dei colpi si è scatenato un fuggi fuggi generale che avrebbe potuto avere conseguenza ben più serie se solo la polizia non si fosse frapposta tra la gente e le varie barriere piazzate per gestire l'evento. In tal senso, molti video apparsi sul web testimoniano quanto si sia sfiorata una vera e propria tragedia, vista la rapidità con la quale la gente presente ha capito che qualcosa non stava andando nel verso giusto.

🇺🇸 People running away from reported shooting at the #WeTheNorth parade. The ceremony is still going on, Toronto police is dealing with it



🇮🇹 Gente in fuga alla parata dei Raptors dopo che si sono sentiti degli spari. Polizia già sul posto #NBA pic.twitter.com/VxZzvID699 — Davide Chinellato (@dchinellato) June 17, 2019

Proprio di fronte all'imponente municipio di Toronto è cominciato il tutto, chiudendo una giornata che era cominciata tra l'emozione generale per aver spodestato dal trono i giganteschi Warriors di Curry, Thompson e Durant, ma ben presto si è trasformata - al di là dell'episodio in questione - in una festa complicata da portare a termine visto qualche problema organizzativo di troppo.

La parata è comunque durata diverse ore e ha coinvolto centinaia di migliaia di persone. I Raptors sono una delle squadre simpatie non solo per i tifosi canadesi, ma anche per gli appassionati generici di NBA. Prima del fattaccio Kawhi Leonard e soci avevano imbastito un grande spettacolo, aizzando la folla con cori e inviti a fare rumore per rendere questa giornata indimenticabile. Che lo rimarrà, questo è certo, ma non per i motivi che ci si augurava.