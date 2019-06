Lo Special One torna a parlare del suo futuro e lo fa senza giri di parole.

di Redazione Fox Sports - 18/06/2019 21:58 | aggiornato 18/06/2019 22:03

José Mourinho è ancora senza squadra. Dopo essere stato esonerato a stagione in corso dal Manchester United, lo Special One non si è più seduto su una panchina ed è quindi in attesa dell'offerta giusta per rimettersi in corsa. Stavolta però il portoghese potrebbe scegliere una Nazionale e non un club, almeno questo è il suo desiderio: