Il pilota di Figueres fa luce su alcune problematiche interne alla Yamaha che restano irrisolte da troppo tempo: "Lavoriamo per il team privato e non viceversa. Reparto di elettronica? Nessun passo avanti".

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 18/06/2019 18:13 | aggiornato 18/06/2019 19:18

La giornata di test MotoGP a Barcellona si chiude senza grandi novità nel box Yamaha. I tecnici di Iwata hanno messo a disposizione alcuni piccoli aggiornamenti per provare a migliorare l'accelerazione, il traction control e il freno motore, soluzioni che potremo rivedere sia fra meno di due settimane ad Assen, sia nei futuri test in ottica 2020. Nel week-end catalano hanno esordito un nuovo scarico allungato e un codone ridisegnato, Maverick Vinales ha fatto un passo avanti nel feeling con l'anteriore, ma continua a lamentare la stasi tecnica all'interno del team di Iwata.

Undicesimo in classifica, 100 punti di distanza dal leader del Mondiale, tre ritiri causati da altrettante cadute involontarie. Una stagione a dir poco sfortunata: in Argentina viene atterrato da Morbidelli, in Francia da Bagnaia, in Catalogna da Lorenzo. Un avvio di campionato reso ancora più in salita dalle difficoltà tecniche difficili da superare. Nei test invernali tutto sembrava filare liscio, la nuova specifica del motore soddisfaceva le richieste di Maverick Vinales, il nuovo reparto di elettronica prometteva bene, l'arrivo di Esteban Garcia ha infuso maggior serenità. Poi sono bastate poche gare per far sì che le buone sensazioni si trasformassero in sconforto e frustrazione.

La YZR-M1 non sembra migliorata di molto rispetto al 2017. I piloti del team satellite, prima Tech3 e adesso Petronas SRT, troppo volte hanno primeggiato davanti a Vinales e Rossi, sia sul giro secco che in gara. Dopo il fenomeno Zarco adesso c'è Quartararo a seminare dubbi all'interno della Yamaha, a rendere tutto più nebuloso e farraginoso il lavoro che parte dalla fabbrica e arriva fin dentro ai box passando per i vari livelli. Qualcosa non quadra all'interno dell'ingranaggio di una scuderia che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia. I problemi spesso non hanno un perché (figurarsi la soluzione), gli alti e bassi alternano week-end di speranza ad altri in cui si alza bandiera bianca.

Maverick Vinales in Catalunya

MotoGP, Vinales: "In gara soliti problemi"

Maverick Vinales si è sempre dimostrato pilota da test e nel lunedì in Catalogna ha chiuso al comando, unico a scendere sotto il muro dell'1'39". Però stavolta non basta a far tornare il sorriso allo spagnolo. Evidente che i problemi non emergano con tutto il loro peso durante il giro secco, ma quasi sempre e solo in gara.

Quando c'è poco grip la nostra moto soffre - ha spiegato in un'intervista a Motorbike Magazine - e si comporta diversamente per tutto il fine settimana di gara. La Yamaha deve ancora capire il motivo, continueremo sulla stessa linea, lavorando per cercare di ridurre quella differenza che perdiamo tra FP4 e gara. In questo momento per vincere delle gare devono portare molte cose. È complicato essere calmi. La moto è sempre la stessa, con un motore lievemente differente, ma il problema non cambia ed è l'aderenza. E in Yamaha non capiscono molto bene il vero motivo.

In passato Maverick Vinales si è dimostrato un pilota mentalmente fragile, in difficoltà a mantenere la calma e gestire lo stress nei momenti difficili. Da quest'anno può contare su un gruppo di lavoro più affiatato, in grado di supportarlo e tenerlo calmo, grazie soprattutto agli innesti di Esteban Garcia come capotecnico, di Julián Simón nei panni di coach, di uno psicologo sportivo in grado di razionalizzare gli obiettivi. Serve tanta esperienza per vedersi alle spalle dei piloti del team privato della Yamaha, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Ma il rider di Figueres fornisce una buona spiegazione.

Il lavoro svolto nel team di fabbrica non è il migliore. Molte volte io e Rossi proviamo il nuovo materiale e se va bene lo passiamo a loro. Sono rimasto un po' sorpreso. Dovrebbero essere loro a provare le cose per noi.

Non perde la stima in se stesso Maverick Vinales, non dubita delle sue capacità e punta il dito contro la fabbrica giapponese. Per vincere il titolo MotoGP serve ben altro, il lavoro anticipato sul prototipo 2020 è positivo, ma anticiparsi con i tempi (probabile esordio nel test di inizio agosto a Brno) non significa necessariamente essere competitivi.