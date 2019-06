Le Azzurre perdono di misura ma passano comunque agli ottavi da prime nel girone, le verdeoro avanzano invece come migliori terze. Torneremo in campo il prossimo 25 giugno.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 18/06/2019 22:54 | aggiornato 18/06/2019 23:12

Una buona, buonissima, prestazione. Specie nel primo tempo e nonostante il risultato finale. L'Italia femminile perde 1-0 contro il Brasile ma si qualifica comunque agli ottavi di finale dei Mondiali 2019 da capolista del Gruppo C grazie alla differenza reti (le verdeoro passano come migliori terze). Decide un rigore, generoso, segnato da Marta al 75'. La brasiliana arriva così a quota 17 reti nella fase finale della Coppa del Mondo, battendo anche il record di Klose. Le Azzurre scenderanno ora in campo il prossimo 25 giugno alle ore 18: si giocherà a Montpellier, allo Stadio della Mosson. Ancora da definire l'avversario (una tra Nigeria e Cina).

Quel che conta però è l'ennesima ottima prestazione dell'Italia che, dopo aver battuto l'Australia e travolto la Giamaica, ha affrontato a viso aperto anche il Brasile di Marta. Alle Azzurre, indipendentemente dal risultato di Giamaica-Australia che si giocava in contemporanea, sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi da prime in classifica. Eppure la nazionale allenata da Bertolini non ha pensato a difendersi, ma al contrario ha provato a vincere la gara. Per questo, a oggi, l'Italia è la più bella sorpresa dei Mondiali.

Non un caso che la prima occasione sia dell'Italia al 5': imboccata da Girelli, Bonansea calcia verso la porta ma Barbara si salva in angolo. Al 17' si vede il Brasile su angolo: il colpo di tacco al volo di Debinha viene però respinto in corner da un ottimo riflesso di Giuliani. Al 21' ci riprova Debinha con un tiro da fuori con il quale però non inquadra la porta. Al 29' l'Italia segna, ma il VAR annulla: su assist di Galli, era stata bravissima Girelli a liberarsi di un avversario e a calciare in rete, ma era partita da posizione di fuorigioco. Al 40' ancora un'occasione per le Azzurre: Bonansea ha una palla d'oro su cross di Guagni, ma Barbara respinge di istinto.

Marta arriva a quota 17 gol ai Mondiali femminili

Mondiali femminili 2019, Italia-Brasile: la ripresa

Nel secondo tempo l'Italia abbassa un po' ritmo e baricentro e permette al Brasile di rendersi pericoloso: al 51' Andressinha prende la traversa su punizione, al 56' Kathellen sfiora il gol di testa (palla fuori), al 70' è brava Giuliani a parare su Debinha. L'Italia fa poco e il Brasile prende sempre più coraggio: al 74' l'arbitro assegna un rigore generoso per un contatto, spalla contro spalla, fra Debinha e Linari. Dal dischetto va Marta che segna il suo 17esimo gol ai Mondiali.

Vota anche tu! L'Italia riuscirà ad arrivare fra le prime 4? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No L'Italia riuscirà ad arrivare fra le prime 4? Condividi





Dopo il gol subito l'Italia prova a reagire con Bergamaschi che però non impatta bene il pallone e spreca una buona occasione. Per il resto le Azzurre pensano a gestire la partita, cercando di non subire il secondo gol che avrebbe permesso alle brasiliane di appropriarsi del primo posto nel girone. La nazionale italiana ha però dimostrato carattere, sembra anche essere in buone condizioni atletiche. Dal punto di vista tattico le Azzurre hanno fatto vedere buone idee in tutte e tre le partite del girone meritando il primato. Ora però non è più permesso perdere.