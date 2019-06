Il campione pesi leggeri UFC chiude momentaneamente la porta ad un rematch con Notorius, chiarendo come quest'ultimo debba meritarsi la sua chance.

di Massimiliano Rincione - 18/06/2019 11:26 | aggiornato 18/06/2019 11:31

Niente rematch tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, almeno per ora. Il campione pesi leggeri, pronto a contendersi il titolo indiscusso dei pesi leggeri UFC contro il campione ad interim Dustin Poirier in quel di Abu Dhabi, è certo e fermo delle proprie posizioni. Nessuno spazio per una rivincita immediata, dunque, per Notorius: rientrato nelle MMA dopo quasi due anni d'assenza, il rappresentante della SBG Ireland è crollato sotto il sambo di The Eagle nel main event di UFC 229.

Sfumano dunque le aspettative di tutti coloro i quali avevano sognato un Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov 2 in tempi brevi e immediati: la promotion più importante al mondo nel settore delle MMA, d'altronde, ha chiarito come Tony Ferguson sia, di fatto, il prossimo in linea per una chance titolata. Ciò significa che, prima di un anno almeno, l'irlandese non potrebbe affrontare il vincente tra Nurmagomedov e Poirier. Unico scenario ipotizzabile, dunque, resta quello di un possibile incontro con uno tra Donald Cerrone e Justin Gaethje, che lo hanno più volte chiamato in causa ma senza mai entrare in una reale trattativa per un match.

In tutto questo marasma di rumors, comunque, il punto di vista di Khabib è e resta invariato: come affermato ai microfoni di BT Sport, d'altronde, non sussistono termini meritocratici per regalare, di fatto, una rivincita a McGregor.

McGregor deve meritarsi un'altra chance. Io devo continuare a vincere e lui deve meritarselo, le cose stanno così. Al momento non sono interessato a questo incontro. Che senso avrebbe, poi? Lui ha battuto! Fosse arrivato ai punti, o si fosse trattato di un match tirato, forse avrebbe avuto senso. Ma, al momento, ho chiuso questa faccenda. Adesso non c'è solo Dana White a prendere le decisioni, ma anche io: io sono il campione, e loro devono ascoltarmi. L'ultima vittoria di Conor è datata 2016: che batta qualcuno e conquisti la chance, zero problemi. Ma, al momento, ci sono un sacco di ragazzi tosti e reduci da un bel filotto di vittorie.

MMA, Dana White conferma: Ferguson è il prossimo

Neanche il tempo di vincere in quel di UFC 238 che Tony Ferguson si è già guadagnato la sua quinta candidatura ad un match contro Khabib: qualora quest'ultimo battesse Dustin Poirier, infatti, El Cucuy andrebbe di diritto ad affrontarlo per il titolo dei pesi leggeri UFC, parola di Dana White. Stesso discorso, ovviamente, valido anche per Il Diamante, anche se resta ancora tantissima l'attesa per vedere Ferguson e Nurmagomedov confrontarsi in gabbia dopo anni di match saltati all'ultimo minuto.