Difficile riuscire a strappare Pellegrini alla Roma, così i rossoneri si concentrano sul francese della Fiorentina e sull'uruguaiano del PSV. In difesa piace Mancini dell'Atalanta.

di Franco Borghese - 18/06/2019 15:24 | aggiornato 18/06/2019 15:36

Trovato il generale, ora si può costruire l'esercito. Il Milan sta allestendo la squadra dell'anno prossimo. Ci saranno diversi movimenti sul calciomercato, a partire da Rade Krunic, appena preso dall'Empoli. L'idea del direttore tecnico Paolo Maldini, d'accordo con il neo-coach Marco Giampaolo, è quella di rinforzare ulteriormente il centrocampo. Il primo nome sulla lista della spesa è quello di Jordan Veretout che con la Fiorentina ha dimostrato di poter giocare sia da regista che da mezzala.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Mario Giuffredi, l’agente del francese, ha discusso della situazione con i dirigenti del Milan nella sede rossonera. L’incontro è stato positivo, segno che la trattativa è a buon punto. La Fiorentina si è decisa a vendere il giocatore, ma non lo vuole svendere. Serve un'offerta di almeno 20 milioni di euro, altrimenti non se ne fa nulla. Sempre per la mediana in casa Milan si sta pensando a Gaston Pereiro, trequartista uruguaiano del PSV Eindhoven. I contatti con Paco Casal, agente del ragazzo, sono intensi, al punto che pure lui, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe passato per la sede dei rossoneri. Il club olandese chiede circa 20 milioni di euro, motivo per il quale dovrebbe essere l'alternativa a Veretout.

Il Milan è in contatto anche con Giuseppe Riso, che nelle ultime ore ha parlato con Maldini del proprio assistito Stefano Sensi. Ora la società rossonera vuole affrontare il discorso con il Sassuolo, che sa che probabilmente dovrà cedere il giocatore in estate. Più difficile arrivare a Lorenzo Pellegrini della Roma (che ha una clausola di rescissione da 30 milioni e piace anche ad altri club come il Napoli), vero sogno di calciomercato di Maldini, e Dennis Praet della Sampdoria.

Calciomercato Milan, tutti i nomi per la difesa

Anche in difesa il Milan è consapevole di dover investire. C'è la possibilità di arrivare a Dejan Lovren del Liverpool, chiuso da Matip e Van Dijk. In questa stagione il croato ha totalizzato 18 presenze e vuole trovare maggiore spazio altrove. I Reds sono disposti a cederlo, ma il Milan vuole anche strappare uno sconto sull'ingaggio (attualmente percepisce più di 5 milioni all'anno). Il croato non è però l'obiettivo principale. Maldini vorrebbe infatti regalare a Giampaolo almeno uno fra Gianluca Mancini dell'Atalanta e Joachim Andersen della Sampdoria. Entrambi conoscono bene il campionato italiano e ci metterebbero quindi poco ad adattarsi.

Sia Mancini che Andersen sono giovani e sarebbe facile, in futuro, rivenderli a cifre più alte rispetto a quelle investite. Rispondono quindi perfettamente all'identikit tracciato dall'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Bisognerà poi capire quale sarà il futuro di Mattia Caldara, che nella passata stagione non è quasi mai stato a disposizione. Il Milan ci punta, ma devono cominciare ad arrivare risposte positive.