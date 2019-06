Il club rossonero avrebbe trovato un accordo con il massimo organo calcistico europeo che prevederebbe la rinuncia a partecipare alla prossima edizione dell'Europa League.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/06/2019 16:28 | aggiornato 18/06/2019 16:35

Milan e Uefa sono vicinissimi a un accordo in merito al Fair Play Finanziario che prevederebbe la rinuncia da parte dei rossoneri a partecipare alla prossima edizione dell'Europa League. A riportarlo è il portale de Il Corriere della Sera, secondo cui l'amministratore delegato del Diavolo Ivan Gazidis avrebbe proposto questo compromesso al massimo organo calcistico continentale per ottenere una proroga sul raggiungimento del pareggio di bilancio - fissato attualmente a giugno 2021 - ed evitare così ulteriori sanzioni.

Nel caso in cui questo accordo venisse ufficializzato, al TAS non resterebbe da fare altro che certificare l'intesa. E al posto del Milan chi andrebbe in Europa League? Non il Torino.

Il regolamento Uefa, infatti, prevede che una squadra che rinunci a partecipare a una competizione non venga rimpiazzata da un'altra dello stesso campionato ma da quella che abbia il miglior coefficiente Uefa. Diverso il discorso nel caso il Milan venisse squalificato: a quel punto spetterebbe al Toro prendere il posto dei rossoneri, con la Roma che si qualificherebbe direttamente per la fase a gironi senza passare per i turni preliminari.