Il talento del Benfica è stato visto col suo procuratore nella capitale spagnola: i Colchoneros pagheranno i 120 milioni della clausola.

di Daniele Minuti - 18/06/2019 10:00 | aggiornato 18/06/2019 10:05

Il futuro di Joao Felix, uno dei talenti più cercati nel calciomercato europeo in queste settimane, sembra finalmente essere scritto. L'Atletico Madrid ha infatti sorpassato definitivamente la concorrenza di big come Manchester City, Real Madrid e Juventus per aggiudicarsi il giovane gioiello portoghese.

Nonostante ieri sia arrivata la smentita del Benfica, che spiegava come la trattativa coi Colchoneros non fosse in fase di chiusura, la conferma è arrivata grazie alle immagini raccolte dal programma televisivo El Chiringuito.

La trasmissione, molto informata sui fatti relativi alle due squadre madrilene, ha intercettato proprio Joao Felix all'uscita da un ristorante nella capitale della Spagna. E il classe '99 non era da solo: con lui c'era anche il suo agente, il superprocuratore portoghese Jorge Mendes.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano sportivo lusitano Record, Joao Felix è sempre più vicino a firmare con l'Atletico Madrid che vede in lui il perfetto sostituto di Griezmann. Saranno proprio i soldi che arriveranno dalla vendita del Piccolo Diavolo a finanziare l'arrivo del portoghese.

I Colchoneros pagheranno infatti la clausola rescissoria del giocatore del Benfica che ammonta a 120 milioni di euro come confermato dallo stesso club portoghese nel comunicato rilasciato nella giornata di ieri. L'ingaggio per il talento diciannovenne dovrebbe essere di circa 6 milioni a stagione e la sua presenza a Madrid è la chiara indicazione che la sua firma con la squadra allenata da Diego Pablo Simeone è sempre più vicina.

Un colpo di calciomercato clamoroso quello dell'Atletico Madrid che si aggiudica quindi uno dei nomi più cercati dell'estate. E soprattutto permette ai suoi tifosi di dimenticare in fretta l'addio di Griezmann che deve ancora scegliere la sua destinazione (il duello è ancora fra Paris Saint-Germain e Barcellona) ma che garantirà un'entrata importante dal pagamento della sua clausola rescissoria, già annunciato settimane fa con un comunicato ufficiale.