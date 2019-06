Rivelazioni che fanno rumore. A farle l'ex attaccante brasiliano del Porto, Jardel, che in Italia abbiamo visto con la maglia dell'Ancona. In un'intervista rilasciata al canale Youtube Pilhado, ha raccontato:

Mi drogavo quando ero calciatore, assumevo cocaina e sono anche caduto in depressione. Sono entrato nel mondo della droga per curiosità quando giocavo in Europa. Quando diventi un calciatore affermato hai un sacco di soldi e ci sono molte trappole, amicizie, tentazioni e curiosità. Alcune persone me l'hanno offerta e io ho iniziato a consumarla regolarmente in vacanza perché durante le competizioni avrei rischiato un controllo antidoping