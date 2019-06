Il neotecnico rossonero ha parlato a La Gazzetta dello Sport, spaziando su vari temi legati al calcio italiano: "Un bene aver ritrovato Sarri e Conte. E che bravo Quagliarella..."

di Andrea Bracco - 18/06/2019 12:40 | aggiornato 18/06/2019 12:50

La prima uscita di Marco Giampaolo con il Milan arriverà solo a luglio, ma in un'anonima giornata di metà giugno il fresco allenatore rossonero ha deciso di concedersi per la prima volta ai giornali, vestendo i panni del nuovo ruolo. Una posizione inseguita per anni, quella di un top club capace di dargli in mano una squadra da plasmare a sua immagine somiglianza: a dieci anni da quell'abboccamento con la Juventus, il mister abruzzese nato in Svizzera è riuscito finalmente a fare il tanto sognato (e meritato) salto di qualità, andando a prendersi in un solo colpo tutto ciò che la carriera gli aveva ingiustamente tolto fino a oggi.

Sia chiaro, molte responsabilità sono sue, tanto è vero che lo stesso mister non ha mai nascosto di avere un carattere talmente particolare da essersi messo da solo, talvolta, in certe situazioni. La sua vita è stata costellata di luoghi comuni, di quelli difficili da abbattere nella vita di tutti i giorni. Figuriamoci nel calcio, dove le etichette vengono appiccicate con estrema facilità:

Ho sempre cercato di allenare diventendomi. Credo che nel momento in cui l'aspetto ludico sparisce, allora cominciano i problemi.

Con questa frase si è presentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, che ne ha raccolto alcune dichiarazioni a margine di un evento durante il quale il neoallenatore rossonero è stato insignito del "Timone d'Oro", un premio assegnato dagli allenatori di Arezzo. Il tecnico ha dribblato le domande sul Milan, ma si è concesso volentieri per fare il punto della sua situazione personale, svariando poi su ciò che potrebbe riservargli il futuro. Una chiacchierata piacevole, piena di spunti interessanti in perfetto stile Giampaolo.

Tra le nuove proposte della Serie A stuzzicano molto le panchine che Juventus e Inter hanno affidato rispettivamente a Maurizio Sarri e Antonio Conte, due professionisti che Giampaolo conosce molto bene. Soprattutto il primo, che gli ha passato il testimone ai tempi di Empoli incoronandolo come proprio erede a livello tattico e carismatico:

Maurizio è tra i migliori insegnanti di calcio a livello europeo. E’ uno che studia sempre, che non si ferma mai. Sarri dedica la sua vita al calcio. Tutto quello che oggi raccoglie se l’è ampiamente meritato.

Il duello con Conte si preannuncia più interessante che mai. Il leccese ha voglia di rilanciarsi dopo il suo anno sabbatico passato a guardarsi intorno alla ricerca del progetto giusto. Il fatto che abbia scelto l'Inter ha portato però l'opinione pubblica a cavalcare l'onda del tradimento:

Sono concetti vetusti e superati. Vi garantisco che Antonio darà tutto per vincere con la sua nuova squadra. Ha solo colto una nuova opportunità di lavoro. La passione per il calcio resta predominante su tutti gli altri aspetti, e Conte ne ha tanta.

Passione, una parola chiave che ha contraddistinto l'ultima stagione giocata da Fabio Quagliarella. Il giocatore doriano di recente ha speso parole al miele per il suo ex allenatore, definendolo come una delle persone più influenti della sua vita:

Fabio ha trovato motivazioni sorprendenti. Con la Samp ha battuto diversi record e credo che non abbia mai saltato un allenamento con me. Vincere la classifica dei cannonieri a 36 anni con quella maglia è qualcosa di incredibile. A Genova ho partecipato alla costruzione di qualcosa di speciale.

E sull'annuncio di Francesco Totti, fresco di addio alla Roma, Giampaolo si è fatto un'idea molto chiara: