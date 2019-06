I patron Fedele e Franco Sannella hanno comunicato di aver messo in vendita la società pugliese al prezzo simbolico di 1 euro.

di Redazione Fox Sports - 18/06/2019 15:17 | aggiornato 18/06/2019 15:21

Il Foggia Calcio è in vendita, ora è ufficiale. In un lungo comunicato, i patron Fedele e Franco Sannella hanno annunciato che la società puglese può essere acquistata al prezzo simbolico di 1 euro. Proprio così, un euro.

Una decisione, questa, che arriva 24 ore prima della scadenza per l'iscrizione al campionato di Serie C. La necessità dei rossoneri è di chiudere il bilancio di questa stagione e che il passaggio di proprietà delle quote avvenga il prima possibile.

Nonostante in città ci sia grande paura, la società fa sapere che ci sono diversi soggetti interessati all'acquisizione del club e che non annuncerà la conclusione di una trattativa fino al perfezionamento degli accordi. Di seguito il comunicato che ufficializza la messa in vendita del Foggia: