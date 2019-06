Fiorentina, Commisso: "Non vendiamo Chiesa nemmeno per 100 milioni"

L'incontro con Barone è stato piacevole. Sono contento di aver conosciuto la nuova proprietà, ma purtroppo al momento non ho altro da dire. Anche io sono impaziente ma intanto ho avuto una buona impressione. Accordo? No, ancora non siamo da nessuna parte. Commisso? Spero di incontrarlo presto

Nella giornata di martedì l'ex attaccante argentino, in viola dal 1991 al 2000, ha incontrato a Firenze il braccio destro di Commisso Joe Barone per parlare del ruolo che ricoprirà in società.

