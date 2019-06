Le indagini sono iniziate dopo la querela di Pirlo, quello vero , assistito dal legale Gian Filippo Schiaffino. Ora Palazzolo, ex orafo, è stato denunciato per sostituzione di persona e truffa. Rischia grosso anche la sua fidanzata che si è finta collaboratrice e ha partecipato attivamente alle truffe.

Come racconta La Stampa, Palazzolo individuava il negozio da truffare e poi lo chiamava. Si fingeva l'ex giocatore della Juventus, riusciva a ottenere capi costosi a prezzo scontato e poi li faceva riritrare da una finta collaboratrice. Palazzolo non si è quindi mai fatto vedere di persona ma si è riusciti a risalire a lui grazie alle tracce telefoniche lasciate per contattare i negozianti.

Si fingeva Andrea Pirlo e compiva truffe in serie ai danni di malcapitati negozianti. Questo il modus operandi di un uomo originario di Valenza Po, Alessandro Palazzolo, che è riuscito a mettere a segno almeno cinque colpi in vari negozi di Torino, Brescia e Napoli prima di essere fermato.

Alessandro Palazzolo, ex orafo originario di Valenza Po, ha sfruttato per mesi il nome di Pirlo per compiere decine di truffe ai danni di alcuni negozianti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK