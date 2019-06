Il fresco vincitore della 24 Ore di Le Mans e del titolo WEC 2019 parla dell'eventuale ritorno in Formula 1. Non chiude le porte, ma pretende un top team.

di Matteo Bellan

Per Fernando Alonso questi sono giorni decisamente felici. Infatti, domenica ha trionfato per la seconda volta nella 24 Ore di Le Mans e si è aggiudicato anche il titolo del World Endurance Championship (WEC) 2019. Un successo condiviso con Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, suoi compagni nel team Toyota.

Questa vittoria gli ha permesso di smaltire la delusione per la mancata qualificazione alla 500 Miglia di Indianapolis, una competizione che vuole vincere per ottenere la Triple Crown. La Tripla Corona è un riconoscimento non ufficiale per i piloti che in carriera vincono almeno una volta il Gran Premio di Monaco di Formula 1 (o il titolo mondiale), la 24 Ore di Le Mans e proprio la 500 Miglia di Indianapolis. Nella storia ci è riuscito solamente un driver, il leggendario Graham Hill.

Alonso nel 2020 cercherà di dare nuovamente l'assalto alla Indy 500. Ci tiene particolarmente ad ottenere un successo anche in quella celebre corsa automobilistica. Vuole anche lui essere ricordato come un'autentica leggenda. Ha già una carriera ricca di soddisfazioni, ma un campione non si accontenta mai e insegue sempre nuove sfide da vincere. Un destino che accomuna i più grandi sportivi.

Alonso ha disputato la sua ultima gara in Formula nel Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Tornerà a correre nel campionato?

Fernando Alonso tornerà a correre in Formula 1? Ad una condizione

Saltuariamente torna fuori anche l'argomento inerente il possibile ritorno di Alonso in Formula 1. Il due volte campione del mondo l'ha lasciata al termine del campionato 2018, dopo quattro anni con pochissime soddisfazioni al volante della McLaren. Non trovando un sedile adatto alla sua esigenza di essere competitivo per la zona podio, il driver di Oviedo ha preferito farsi da parte. Non un ritiro definitivo, però. Infatti, è disposto a tornare se ci sarà la condizione per farlo.

Non chiudo le porte a niente per il futuro - spiega in un'intervista concessa a Manintown, magazine italiano di life stylee -. Se la Formula 1 mi si ripresentasse in maniera attrattiva, non ho dubbi, tornerei nel grande Circus. Tornerei solo con la possibilità reale di vincere il Mondiale, non mi interessano i progetti che partono da zero, voglio una macchina vincente da subito.

Alonso il 29 luglio compirà 38 anni e dunque è normale che un suo rientro nel campionato sia subordinato alla chance di guidare una monoposto molto competitiva. Non può perdere tempo con team di medio-basso livello alla sua età e con il suo curriculum. Il pilota asturiano ha anche confessato di aver avuto contatti tre anni fa per trasferirsi in Mercedes, ma non se ne fece nulla.