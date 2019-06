Partita intensa e ricca di emozioni: decide un autogol di Wan-Bissaka al 94'. La Francia vince ed è prima nel girone C insieme alla Romania. Espulso Choundhury.

di MarcoValerio Bava - 18/06/2019 23:13 | aggiornato 18/06/2019 23:23

Partita bella tra Francia e Inghilterra, partita dai mille volti a Cesena, forse la più divertente fin qui degli Europei Under 21. Partita che si decide al 94' con l'autogol di Wan-Bissaka che premia la squadra di Ripoll che gioca un primo tempo pessimo, sbaglia due rigori, resta in superiorità numerica e vince quando mancano trenta secondi al fischio finale. Può recriminare Boothroyd per la follia commessa da Choundhury che compie un intervento assassino e inutile su Bamba (costretto a uscire) in area, si fa espellere e distrugge quanto costruito fino a quel momento dai compagni.

Vero che Aouar sbaglia il secondo rigore del match per la Francia, ma è pure vero che la gara cambia e un'Inghilterra fino a quel momento dominante e meritatamente in vantaggio, viene ribaltata dai gol di Ikone all'88' e dall'autorete del giocatore del Crystal Palace al 94'. Decisivo anche l'ingresso di Thuram jr. che porta imprevedibilità nell'azione dei Bleus e crea non pochi problemi alla difesa britannica.

Con questa vittoria la Francia sale a quota tre nel girone C e raggiunge in testa la Romania che nel pomeriggio aveva sconfitto la Croazia 4-1. L'Inghilterra rimane a zero punti, uno scenario che nessuno avrebbe previsto al 54' quando Foden realizzava un gol straordinario, coronamento di un predominio assoluto dei Tre Leoni. Poi però la sciocchezza di Choundhury ha cambiato le carte in tavola e aperto la strada al successo francese.

Europei Under 21, Francia-Inghilterra finisce 2-1

Europei Under 21, la cronaca di Inghilterra-Francia

Boothroyd si affida al 4-3-3 con Solanke centravanti, Sessegnon e Gray sugli esterni. Foden agisce da mezzala ma ha licenza d'inserimento. La Francia si affida alla coppia del Lione Aouar e Tousart in mezzo al campo col compito di dare estro e geometrie alla squadra. In avanti un altro giocatore del Lione come Moussa Dembelé. E proprio sui suoi piedi al 25' capita l'occasione delle occasioni perché l'arbitro Jovanovic fischia calcio di rigore per un fallo di mano di Clarke-Salter, ma la punta francese calcia male e Henderson para.

Il rigore fallito è pure il primo squillo della Francia che fino a quel momento aveva subito la pressione e le iniziative dell'Inghilterra che spreca occasioni clamorose con Gray che prima coglie il palo e poi calcia al lato da ottima posizione. Stesso risultato sul tentativo di Solanke che grazia Bernardoni. Gli inglesi giocano meglio, riescono a trovare sbocchi sfruttando soprattutto la freschezza di Gray che al 41' prende il motorino, salta mezza squadra avversaria e poi sfiora la traversa.

La Francia risponde con Ikone che punta Dasilva, si accentra e tira ma la sfera si alza e finisce almeno un metro e mezzo oltre il montante. È l'ultima emozione di un primo tempo intenso, con tante occasioni, soprattutto da parte inglese e con il Manuzzi schierato per la maggior parte per i Tre Leoni che possono recriminare per il palo colpito da Gray e le chance sprecate sempre dal giocatore del Leicester e da Solanke. La Francia però mette sul piatto il rigore fallito da Dembele e così il pareggio può sembrare risultato tutto sommato corretto.

Europei Under 21, Inghilterra ko contro la Francia

La ripresa

Il secondo tempo inizia con la Francia più intraprendente ed è subito Bamba che va al tiro che esce di poco oltre il palo sinistro della porta di Henderson. I transalpini spingono con più convinzione, ma al 54' si accende la stellina Foden che parte in progressione, salta tre avversari, entra in area e batte Bernardoni con un tocco da biliardo. Un gol meraviglioso quello del classe 2000 che spezza l'equilibrio e manda in estati i tifosi inglesi presenti a Cesena.

L'Inghilterra va a vicina anche al raddoppio su azione d'angolo, ma Gray e Solanke quasi si ostacolano e non riescono a ribadire in rete. Proprio Solanke al 58' serve un assist d'oro che Sessegnon deve solo spingere in porta, ma il guardalinee ferma tutto per offside. La Francia però reagisce e gli dà una mano un intervento folle di Choundhury che abbatte Bamba in area e regala il secondo rigore ai Bleus e rimedia anche il cartellino rosso diretto. Ma come il primo rigore, anche il secondo viene fallito stavolta però da Aouar che centra in pieno il palo e spreca quindi la chance di portare i suoi sull'1-1.

Ikone ci prova con un sinistro potente dal limite, ma la palla si alza e finisce in curva. Boothroyd corre ai ripari togliendo Solanke e inserendo Mount. Ripoll risponde con Mateta al posto di non brillante Tousart. L'Inghilterra tira fuori anche Gray e Sessegnon e si affida alla fisicità di Abraham e Calvert-Lewin. L'Inghilterra si difende dall'assalto della Francia, una giocata personale di Ikone chiama Henderson alla grande parata.

Ripoll si affida a Marcus Thuram che prende il posto di Aouar. La Francia ci prova proprio con il figlio d'arte che sprinta a sinistra e prova il tiro, ma è proprio un suo compagno a ribattere la conclusione a pochi passi dalla porta inglese. All'88' i transalpini trovano un pareggio meritato con Ikone che scappa a Dasilva e fredda Henderson sul primo palo. I francesi cercano la posta piena e la trovano al 94' con Mateta che da corner gira di tacco e Wan-Bissaka che compie un intervento folle, anticipa Henderson e fa autogol.