Poker dei campioni in carica contro i nipponici: a segno l'ex Napoli, Pulgar e Sanchez.

di Redazione Fox Sports - 18/06/2019 11:50 | aggiornato 18/06/2019 11:55

Un esordio da urlo. Il Cile non ha fallito contro il Giappone nel match valido per la prima partita del Gruppo C della Copa America. Al Morumbi di San Paolo, i campioni in carica si sono imposti con un netto 4-0 agganciando al primo posto l'Uruguay (vittorioso con lo stesso risultato contro l'Ecuador).

Il Cile parte forte, 4-0 al Giappone 🚀

A sbloccare il risultato è il centrocampista del Bologna Pulgar, che al 41' sfrutta al meglio l'angolo battuto da Aranguiz e di testa firma l'1-0. Il raddoppio arriva al 54', quando Isla tocca fuori area per l'ex Napoli Edu Vargas (oggi in forza ai messicani del Tigres UANL) che gonfia la rete grazie anche a una deviazione.

All'82' si prende la scena Alexis Sanchez, che si fa trovare pronto sul cross di Aranguiz. Appena un minuto dopo ecco il poker a firma ancora di Vargas (sono ora 12 i centri in Copa America all'attivo), che supera Osako in disperata uscita con un delizioso pallonetto.

La selezione di Rueda parte così col piede giusto e fa capire di avere tutta la voglia di vincere la competizione per la terza volta consecutiva. Preoccupa però Arturo Vidal, costretto ad abbandonare il campo al 78' a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Un infortunio che in casa Cile temono non sia di poco conto.