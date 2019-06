In occasione di una lezione tenuta all'evento di Rimini "The Coach Experience", l'ex tecnico dell'Inter ha dato vita a un botta e risposta con un mental coach presente in aula.

di Redazione Fox Sports - 18/06/2019 05:36 | aggiornato 18/06/2019 06:45

Dopo l'addio all'Inter (come noto non voluto da lui), Luciano Spalletti si è preso un po' di tempo. Se fosse dipeso da lui sarebbe rimasto alla guida della squadra nerazzurra, portata per due anni consecutivi alla qualificazione in Champions League come non accadeva da anni. Un merito che ha sottolineato più volte, per poi chiudersi in un silenzio che l'ha portato ad allontanarsi momentaneamente dalle luci dei riflettori.

In occasione di un evento tenuto a Rimini, "The Coach Experience", l'allenatore di Certaldo è però tornato a parlare, per la prima volta da quando l'Inter ha ufficializzato al suo posto l'ex Chelsea, Antonio Conte.

Luciano Spalletti è stato come sempre schietto, con il suo tipico modo di parlare ha spiegato quale fosse il suo punto di vista sulla vicenda, rinviando le domande sul nuovo tecnico "a chi lo ha lasciato a casa". Il solito Spalletti, insomma. Che si è confermato tale anche prima di rilasciare l'intervista, proprio nel corso della lezione tenuta alle 11 durante questo corso di aggiornamento organizzato dall'Aiac. Cogliendo di sorpresa i presenti, infatti, l'allenatore ha dato vita a un botta e risposta acceso con il mental coach Sandro Corapi, cui ha chiesto di fornire un microfono per dibattere sulle modalità di gestione delle emozioni del mondo del calcio.

Confronto tra Spalletti e il mental coach Corapi

Per capire meglio cosa sia successo, abbiamo contattato proprio il dott. Corapi. Il professionista degli aspetti mentali, già conosciuto nel mondo dello sport per la sua collaborazione con la Lazio in occasione della vittoria della Coppa Italia 2013 (e mental coach personale tra gli altri di Antonio Candreva ed Hernanes), si trovava in aula perché poco dopo la lezione di Luciano Spalletti ha dovuto tenere il secondo dei suoi due interventi di questo evento, in quanto anche lui relatore sulla tematica "Come allenare il tuo carattere e creare una mentalità vincente nella tua squadra". Ma a quanto pare la "frizione" con l'ex allenatore dell'Inter era nata un po' prima...

Salve dott. Corapi, ci spiega cosa è successo con Luciano Spalletti?

Diciamo che è stata una coda di quanto iniziato in mattinata, quando in un incontro casuale tra me e Spalletti si è parlato un po’ della figura del mental coach. Ci siamo presentati e quando mi ha chiesto chi fossi, io ho risposto con il sorriso, "una di quelle figure che lei sembra non vedere di buon occhio". Lui è stato al gioco e mi ha replicato: "Uno psicologo?". Allora gli ho detto chi fossi e ho provato a spiegare che un conto è conoscere per sentito dire e un altro è praticare. Da lì è nato uno scambio di opinioni in cui lui insisteva nel dire che l'allenatore dovesse occuparsi personalmente delle tematiche mentali, mentre io sostenevo che quella fosse una cosa impossibile, perché vista l'importanza della materia e le tante altre tematiche con le quali deve confrontarsi un allenatore ogni giorno, è impensabile che la sua azione possa essere efficace come quella di un professionista specializzato nel settore. Lui ha ascoltato e ha ribadito di non essere convinto di ciò che dicevo. Lungi da me convincerlo e la cosa si è chiusa così.

E allora cosa è successo durante la lezione?

La mia lezione era in programma alle 14 e così, sapendo che alle 11 ci sarebbe stata quella con Spalletti relatore, sono entrato nella fase finale e mi sono messo in fondo alla sala. Al momento delle domande delle persone in aula, il tecnico se n'è uscito dicendo: “Ecco, è come ho risposto stamattina al mental coach. C’è il mental coach? Dove è?". Dal momento che sono stato chiamato in causa, ho alzato la mano. Lui ha iniziato a raccontare una sua versione del nostro incontro mattutino, allora ho preso parola e ho specificato cosa avessi detto con più precisione. A quel punto è iniziato il teatrino...

Il mental coach Sandro Corapi

Ci può spiegare meglio?

Praticamente Spalletti ribadiva che a certi aspetti dovesse pensarci lui. Io ho spiegato che, fermo restando che sia fondamentale per un allenatore saper lavorare sulla testa, in pochi sanno farlo realmente. Non basta dire le cose, ci sono tecniche che servono per incidere sulla prestazione a livello mentale. Allora gli ho domandato come agirebbe se si trovasse di fronte un giocatore in preda a un’alterazione dello stato emozionale. Nella sua risposta ci ha girato molto intorno e tutto ha detto tranne che qualcosa di concreto. Poi ha aggiunto che a suo giudizio la paura sia un qualcosa di fisico, non mentale. A quel punto, di fronte a un concetto così semplicistico (e sono certo si sia spiegato male e volesse dire dell’altro), ho sottolineato una cosa scontata, cioè che la paura sia un’emozione. E come spiegavo al mister, un'emozione che nasce in un punto ben determinato del nostro cervello, nel sistema nervoso centrale, per poi diramarsi in quello periferico fino ad arrivare a livello muscolare e diventare solo in quel momento fisico. La matrice principale è nella mente. Lì è nato un nuovo dibattito, ma ho preferito interrompere la discussione, perché trattare in questo modo un argomento così importante rischiava di essere riduttivo e poco professionale, oltre a tediare la sala. Ho preferito chiudere lì il discorso. Non mi piaceva il tono che stava prendendo la conversazione.

Quindi è finita in questo modo la discussione?

Certo, è stata dai toni accesi ma sempre nei limiti dell'educazione e del rispetto da parte di entrambi. Anzi, spero che questo possa essere un input, sia per Spalletti che per gli altri allenatori. Prima di giudicare o interpretare altre professionalità, è importante conoscerle. Ogni tecnico dovrebbe porsi una domanda: “Qual è il mio obiettivo?". La risposta è far vincere la squadra e mettere i miei giocatori nelle condizioni di potersi esprimere al meglio. Chi dice "non ho tempo" oppure "è qualcosa che dovrei fare io", dovrebbe prima conoscere che cosa fa un mental coach e poi, se intravede in questa figura una risorsa valida, metterla a disposizione della squadra. Il compito di una figura come la mia è quello di ottimizzare le prestazioni del calciatore al servizio del gruppo. E quindi anche dell'allenatore.

Ok, ma cosa fa di concreto un mental coach?

Il mental coach agisce sul singolo calciatore, andando a stabilire l’obiettivo che intende raggiungere, aprendo la mente sull’importanza di questo, che spesso e volentieri non è ben chiaro. Poi crea una strategia che gli permetta di crescere sotto il profilo mentale, fisico e tecnico. Lavora sulla prestazione durante la partita, su come migliorare e dare il meglio di sé, prevenendo cali di tensione o appannamenti. Se qualcosa è preparato prima, e di questo ho le dimostrazioni continue dei calciatori che seguo, è quasi impossibile fare delle prestazioni al di sotto del potenziale. Quindi cosa fa un mental coach? Lavora sull’aspetto delle stress pre-gara, per eliminare la paura della prestazione ed entrare in campo con quella fiducia e convinzione personale che consenta di arrivare a delle top performance. Lo aiuta a essere più reattivo in campo, più determinato. Perché a monte c’è una preparazione mentale, che un allenatore non può avere in modo completo. Può incidere sugli aspetti mentali, certo. Ma è una piccola parte in confronto a quello che può fare il mental coach sul singolo calciatore.

Perché secondo lei c'è tutta questa diffidenza nel mondo del calcio verso questa figura?

Per fortuna non tutti sono scettici, tantissimi allenatori che conosco personalmente sono molto aperti. Ci sono tecnici con i quali mi sono interfacciato e mi interfaccio che hanno riconosciuto l’importanza dei lavoro mentale nei ragazzi e ne hanno visto i benefici. L’ultimo esempio è quello di Leonardo Menichini, che mi ha ringraziato pubblicamente per l’aiuto che gli ho dato nella preparazione dei playout con la Salernitana. A Rimini, prima del botta e risposta con Spalletti, ho avuto un bellissimo scambio di opinioni con Roberto Breda. Lui è molto avanti, ha letto libri e seguito corsi sull'aspetto mentale e comunicativo. Per la gestione del gruppo è fondamentale. Ecco perché nasce la mia mission. Nei due interventi a Rimini l'argomento ha ottenuto un grande successo, c'era tanto entusiasmo circa i temi trattati. Questo perché all'allenatore mancano tanti elementi di base per lavorare sugli aspetti mentale. “Dobbiamo mettere la testa, dobbiamo essere più concentrati". Ok, ma come?

Domenico Di Carlo con il mental coach Sandro Corapi

Attualmente collabora con allenatori e calciatori professionisti?

Seguo allenatori e calciatori professionisti, ma non intendo assolutamente menzionarli, sia per una questione di riservatezza, sia perché non mi piace nemmeno farmi pubblicità. Prima ho parlato di Menichini solamente perché è stato lui a ringraziarmi pubblicamente.

Va bene, però del passato ci può raccontare. La sua avventura con la Lazio nel 2013 è di dominio pubblico. Ci può dire qualcosa di particolare che è accaduto nel corso di quella esperienza?

Vi parlo di un aneddoto che ricordo sempre con piacere, perché a mio giudizio è stato molto significativo. La prima persona che si è fatta avanti dopo un primo intervento fatto alla squadra, che si è rivolta a me per capire cosa potessi fare, è stato Miro Klose. Non un ragazzino alle prime armi, non qualcuno con dei "problemi" nella gestione delle prestazioni. Ma un futuro campione del mondo, già a quei tempi leggenda del mondo del calcio. La sua storia la conosciamo tutti. Ed è la testimonianza che più grande sei e più devi essere aperto alle novità. Un mental coach non cura i malati, lavora sul calciatore o sullo sportivo. Nello specifico del calciatore, per ottimizzare al meglio le sue prestazioni, aiutandolo a realizzare i suoi obiettivi.

Prima di salutarla, se Spalletti la chiamasse cosa risponderebbe?