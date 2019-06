I Blancos hanno accettato il prestito con diritto di riscatto e ora il colombiano è vicinissimo. Manolas resta l'obiettivo numero uno per la difesa: si lavora con la Roma per l'intesa.

di MarcoValerio Bava - 18/06/2019 15:56 | aggiornato 18/06/2019 16:02

Il sogno di Carlo Ancelotti si sta per avverare. James Rodriguez è infatti vicinissimo al Napoli che ha appena trovato l'accordo col Real Madrid dopo aver già raggiunto quello col giocatore. A riportarlo è ESPN, secondo cui il fantasista colombiano si trasferirà in azzurro in prestito oneroso (non meno di 10 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni.

Si aspetta soltanto che Jorge Mendes, agente del giocatore, incontri il patron dei Blancos Florentino Perez per far sì che arrivi la definitiva fumata bianca. El Bandido ritroverà quindi il tecnico di Reggiolo che lo ha già allenato a Madrid nella stagione 2014/2015 con ottimi risultati: all'epoca il colombiano collezionò 46 presenze e mise a segno diciassette gol.

James è appena tornato al Real dopo il prestito al Bayern ma non rientra nei piani di Zidane. Il 27enne, attualmente impegnato in Brasile con la sua Colombia per disputare la Copa America, è stato quindi messo alla porta e il Napoli è ora a un passo dall'obiettivo

¡#James tiene nuevo club! ¡Tras su paso por el #BayernMunich y sin lugar en el #RealMadrid el colombiano irá a préstamo al #Napoli!🇮🇹🛬 pic.twitter.com/KcULS1IgI5 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) June 18, 2019

Napoli, non solo James: gli altri affari

Ma il mercato del Napoli non si fermerà a James. L'intenzione è quella di consegnare ad Ancelotti una rosa più competitiva rispetto alla passata stagione, in grado di lottare per lo scudetto e fare bene anche in Champions. Giuntoli si muove tra acquisti e cessioni perché ci sono tanti elementi della rosa che aspirano ad avere più spazio e possono diventare utili per mettere da parte un tesoretto da reinvestire poi sul calciomercato.

Questo non significa che il Napoli non si stia muovendo a prescindere dalle uscite. Ovvio che riuscire a piazzare giocatori come Hysaj, Verdi, Inglese, Tonelli, Sepe e Rog permetterebbe agli azzurri di sfoltire la rosa e avere anche la possibilità di spendere con più serenità.

Per la difesa il primo obiettivo è Kostas Manolas. Una bozza d'accordo col difensore greco c'è già, ma va convinta la Roma che vorrebbe veder versati nelle proprie casse i 36 milioni della clausola rescissoria. Una cifra che De Laurentiis però vorrebbe abbassare inserendo una contropartita tecnica che sia gradita ai giallorossi. In questo senso il nome di Amadou Diawara potrebbe essere quello giusto. Il classe '97 piace molto dalle parti di Trigoria e avrebbe ottenuto anche il placet di Fonseca. Ora però le due società devono accordarsi sulla valutazione da dare all'ex Bologna.

Un altro nome che in queste ore è al centro del mercato del Napoli è quello di Hirving Lozano. Il messicano, dopo qualche settimana di riflessione, sembra aver rotto gli indugi e dato la propria disponibilità a trasferirsi in Campania. Serve trovare l'intesa con il PSV che chiede non meno di 50 milioni per liberare il proprio gioiello. Una richiesta imponente, figlia anche del fatto che gli olandesi hanno già ceduto alcuni giocatori e non hanno necessità di far cassa. Il Napoli lavora con pazienza, sperando di poter far leva sulla volontà di Lozano,ma è ovvio che per il doppio colpo Lozano-James sarebbe importante riuscire a cedere alcuni elementi in rosa così poi da fiondarsi sul mercato con più forza.