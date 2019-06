Il retroscena sulla trattativa che ha portato l'ex allenatore del Napoli alla Juve.

18/06/2019

Telenovela conclusa. Domenica 16 giugno 2019 è passata alla storia come la giornata della firma di Maurizio Sarri con la Juventus (triennale da 7 milioni di euro a stagione). L'ex tecnico del Napoli, dopo aver vinto l'Europa League col Chelsea, torna così in Italia dopo appena una stagione e lo fa alla guida della formazione campione d'Italia in carica. Ma come si è svolta la trattativa per l'allenatore classe 1959? Lo racconta Sky Sport che svela un retroscena.

Subito dopo la finale di Europa League svoltasi a Baku che ha visto i Blues imporsi per 4-1 sull'Arsenal, il presidente Andrea Agnelli, il direttore sportivo Fabio Paratici e il vice presidente Pavel Nedved hanno raggiunto Londra in gran segreto con un volo privato. Poi hanno fatta tappa a casa di Maurizio Sarri per esporgli le loro intenzioni e illustrargli il progetto triennale che avevano intenzione di affidargli.

Non solo, gli hanno garantito appoggio incondizionato e protezione in vista di eventuali contestazioni. Gli hanno detto che è sempre stato la prima scelta facendolo sentire sin da subito importante. Sarri si è detto entusiasta, ha apprezzato le belle parole e soprattutto che per lui si sia mosso il presidente Agnelli in persona, proprio come era successo un anno fa per Cristiano Ronaldo.

Adesso la curiosità è tutta per la presentazione in programma giovedì alle ore 11, quando nella sala Gianni e Umberto Agnelli dello Stadium (usata esclusivamente per le grandi occasioni) Sarri pronuncerà le prime parole da tecnico bianconero.