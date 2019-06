Calciomercato, dalla Spagna: "Rabiot alla Juventus"

In Spagna scrivono che il centrocampista francese si trasferirà in bianconero a parametro zero: pronto per lui un contratto fino al 2024 a 7 milioni di euro a stagione.

13 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 18/06/2019 11:17 | aggiornato 18/06/2019 11:22

Share Condividi Twitta

"Sì, sto parlando con la Juventus". Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot risalenti a qualche giorno fa. Oggi, dalla Spagna, arriva la notizia che tutti i tifosi bianconeri aspettavano: il centrocampista classe 1995, in scadenza col PSG il prossimo 30 giugno, si trasferirà alla Juventus di Maurizio Sarri in questa sessione di calciomercato. Ad assicurarlo è il programma El Chiringuito, secondo cui è stata trovata l'intesa con l'entourage del giocatore che firmerà un contratto fino al 2024 a 7 milioni di euro a stagione e ne riceverà altri 10 al momento della firma. La telenovela Rabiot è quindi all'epilogo. Dopo aver rifiutato di rinnovare col PSG (per questo è stato messo fuori rosa nella seconda parte della stagione) ed essere stato a un passo dal Barcellona, che ha poi chiuso per Frenkie de Jong, adesso è pronto a iniziare una nuova avventura in Italia con la maglia della Juventus. 🚨¡INFORMACIÓN de @marcosbenito9! "RABIOT irá a la JUVE con 10M€ de PRIMA DE FICHAJE y 7M€ de SALARIO NETO hasta 2024. #ChiringuitoFichajes pic.twitter.com/YlnaWmvNRv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2019