Bianconeri sempre attivi sul francese, che ha già annunciato di voler lasciare Manchester in estate. Trattativa ferma: lo United chiede 130 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 18/06/2019 12:21 | aggiornato 18/06/2019 12:25

Tra i tanti calciatori destinati ad animare la prossima sessione estiva di calciomercato c'è sicuramente Paul Pogba. Il centrocampista francese del Manchester United pochi giorni fa ha esplicitamente annunciato la sua volontà di andare via dall'Inghilterra, facendo sapere tramite il proprio procuratore che - qualora le sue richieste non dovessero essere soddisfatte - è pronto a non presentarsi nemmeno al ritiro di luglio, quando i Red Devils si raduneranno per preparare assieme la nuova stagione.

La situazione è molto delicata: se da una parte il calciatore si è apertamente schierato, dall'altra c'è una società che ufficialmente lo ha tolto più volte dal mercato. Poche ore fa lo United lo ha ulteriormente ribadito, rispedendo al mittente le voci che vedrebbero il campione transalpino accasarsi a breve alla Juventus o al Real Madrid. I bianconeri però sanno che il ritorno in bianconero di una delle stelle più amate degli ultimi anni è tutt'altro che impossibile: il rapporto tra le parti è sempre rimasto solido e Pogba non ha mai nascosto il suo amore per Torino, città nella quale si è formato ed è diventato un uomo.

Proprio per questo Fabio Paratici è al lavoro da tempo per provare a perfezionare il grande colpo in entrata: il dirigente bianconero di recente è volato più volte a Londra per lavoro, con il compito di definire gli accordi per il passaggio di Maurizio Sarri in bianconero. Ufficiosamente però si è parlato, e tanto, anche del numero 6 dei Red Devils, per il quale pare ci sia anche stato più di un sondaggio esplorativo. La voglia di ritrovarsi, insomma, è davvero tanta: Mino Raiola ha più volte strizzato l'occhiolino alla Juve memore dei grandi affari condotti insieme in passato, garantendo allo stesso Paratici una sorta di corsia preferenziale.

Juventus: proseguono i contatti per Pogba, ma lo United spara alto

Poi però bisogna anche scontrarsi con quella realtà che impone di pensare alla trattativa in maniera più pragmatica. Per esempio, Pogba costa tanto e ha uno stipendio abbastanza pesante per le casse della Juventus. Inoltre, il Real Madrid si è mosso da tempo schierando Zinedine Zidane in prima fila: il tecnico è un grande estimatore del Polpo e gli ha già garantito la centralità nel progetto tecnico del futuro.

D'altronde, visto che il Manchester United chiede almeno 130 milioni di euro per il cartellino, non potrebbe essere altrimenti: Florentino Perez ha già speso tanto ma le Merengues hanno ancora bisogno di un paio di pezzi in mezzo al campo, quindi mettere le mani sul classe 1993 rappresenterebbe la presa finale in una sessione che ha già portato in dote gente come Hazard, Jovic e Mendy.

Cifre alte, vero, che impongono riflessioni e cautela: per esempio, la Juventus starebbe anche pensando all'inserimento eventuale di una contropartita tecnica per scardinare le resistenze inglesi. In tal senso potrebbero tornare utili Alex Sandro e Douglas Costa, entrambi già trattati dallo United. Insomma, le valutazioni da fare sono tante, soprattutto in virtù delle voci rilanciate dai giornalisti britannici che sostengono la completa immobilità nelle trattative per il rinnovo tra Pogba e i Red Devils.

Nonostante le dichiarazioni di facciata, nessuno in società si è ancora mosso per blindare il francese, che ha tempo fino all'8 agosto per cercarsi una nuova sistemazione. Per quella data il tutto dovrà per forza essere definito, visto che il mercato nel Regno Unito termina il giorno prima dell'inizio della Premier League. Secondo Sky Sport però al momento tutto è ancora in fase embrionale: il fantasma del Real Madrid, potente e convinto dalla bontà dell'operazione, continua ad aleggiare sulla testa di una Juventus che da tempo vede in Pogba il mediano adatto per far fare al centrocampo quel salto di qualità inseguito fin dai tempi in cui lo stesso calciatore aveva scelto di lasciare l'Italia. Uno stallo che non preoccupa, almeno per il momento, perché può essere rotto in qualsiasi istante.