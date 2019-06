Il club di Zhang al lavoro per costruire la squadra del futuro: proseguono i contatti con la Roma per Dzeko e Kolarov, Lazaro è ormai a un passo così come Barella. In Inghilterra Lukaku intanto attende novità.

di Simone Cola - 18/06/2019 13:01 | aggiornato 18/06/2019 13:06

A meno di due settimane dall'apertura ufficiale del calciomercato l'Inter è al lavoro per definire gli acquisti delle pedine richieste dal nuovo tecnico Antonio Conte, che vuole puntare immediatamente allo Scudetto e per farlo avrà bisogno degli uomini giusti per il suo 3-5-2. La prima necessità è quella di registrare l'attacco, ma grande attenzione verrà posta anche sugli esterni di centrocampo e sulla linea mediana.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi la priorità riguarda il reparto avanzato: l'Inter dell'ultima stagione è stata la terza meno prolifica dai tempi del Triplete, realizzando appena 57 reti anche per via di un ruolo, quello del centravanti, che ha visto alternarsi un Mauro Icardi sempre più lontano dalla società e un Lautaro Martinez che ha dimostrato di avere talento ma di essere ancora davvero troppo acerbo per competere ad altissimi livelli.

Ecco perché Conte ha richiesto almeno un innesto di qualità, se non due, in un ruolo da cui una grande squadra non può prescindere, quello di centravanti: l'Inter lavora da tempo sul calciomercato per accontentarlo, e ha individuato in Edin Dzeko la soluzione ideale. Il bosniaco è ormai certo di lasciare la Roma che però per il suo cartellino chiede la bellezza di 22 milioni di euro, troppi per un calciatore di 33 anni il cui contratto scadrà nel giugno del 2020. La distanza economica, rispetto ai 13 offerti dai nerazzurri, è notevole ma ancora colmabile, mentre sarà necessario limare di più quella con il Manchester United, che per cedere Romelu Lukaku chiede 80 milioni.

23 anni, nell'ultima stagione di Bundesliga con l'Hertha Berlino Valentino Lazaro ha segnato 3 gol e servito 7 assist giocando su tutta la fascia destra.

Il centravanti belga attende notizie dall'Inter, che però prima di lanciarsi all'assalto del giocatore, che reputa conclusa la sua esperienza al Manchester United, deve prima necessariamente risolvere la questione legata a Mauro Icardi: l'argentino non rientra nei piani di Conte né in quelli della società, che però non intende svendere più di tanto quello che considera comunque un proprio patrimonio importante. Mancano acquirenti determinati, e lo stesso giocatore sembra aver puntato i piedi creando una situazione che potrebbe avvelenare il mercato nerazzurro in estate.

Il club di Zhang comunque non si fermerà, non intende deludere Antonio Conte e lavora per accontentarlo: se Lukaku resta in stand-by, per Dzeko sembra essere comunque una questione di tempo che potrà essere risolta inserendo nella trattativa alcune contropartite tecniche giovani ancora da individuare. Sempre dalla Roma potrebbe arrivare anche Kolarov, terzino sinistro ideale per il 3-52 di Conte che invece a destra potrebbe schierare Valentino Lazaro, esterno a tutto campo esploso nell'Hertha Berlino. Il club tedesco chiede 20 milioni più bonus, l'Inter preferirebbe arrivare a 20 bonus compresi, la distanza è minima e il giocatore vicinissimo a vestire il nerazzurro.

Vicino anche Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari che piace a mezza Serie A: l'accordo tra l'Inter e il club sardo sarebbe già definito e non prevederebbe l'inserimento di contropartite tecniche, ma l'ufficialità continua a slittare perché le due parti non hanno fretta di concludere. Il centrocampista oltretutto è impegnato nell'Europeo Under 21 e non sarebbe comunque disponibile nella prima parte del ritiro, il periodo in cui l'ambiziosa Inter di Marotta e Conte comincerà a prendere ufficialmente forma.